Autonomisation des femmes : 950 FILLES ET FEMMES BIENTÔT FORMÉES AUX MÉTIERS NON TRADITIONNELS

Dans le cadre de son programme intitulé : «Qualité de vie et épanouissement des jeunes et adolescents au Mali», l’épouse du président de la République, Mme Keïta Aminata Maïga, à travers son Ong AGIR, a initié un projet de formation de 950 filles et femmes aux métiers non traditionnels. Ce programme a été solennellement lancé, hier au Palais des sports par le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Adama Tiémoko Diarra, en présence de la Première Dame et du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Traoré Oumou Touré.

Ce projet d’appui à l’apprentissage et à l’autonomisation économique des femmes entre dans le cadre du projet SWEED (Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel). Il concerne spécifiquement les filles non scolarisées et déscolarisées, âgées de 15 à 24 ans et couvre les quartiers périphériques de Bamako. Il contribuera au renforcement de l’autonomisation économique des filles/femmes et à l’amélioration de leur accès aux services de renforcement de la performance des chaines d’approvisionnement en produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN), à réduire le poids des barrières socio-économiques et culturelles qui pèsent sur les filles et les femmes et à renforcer leurs capacités techniques.

Le directeur de programmes de l’Ong AGIR, Mamadou Sissokho, a expliqué que ce projet découlait d’un long processus. Il s’agit, en effet, de contribuer à l’autonomisation des filles et des femmes pour le développement de notre pays.

Il a aussi souligné que le projet va favoriser la réduction du poids des barrières socio-économiques et culturelles qui pèsent sur les filles et les femmes à travers la communication sociale pour le changement de comportement (CSCC) sur le genre, les violences basées sur le genre (VBG), les mariages des enfants, les grossesses précoces et multiples et la CSCC pour les jeunes (adolescents et adolescentes), les femmes et les hommes pour la promotion du SRMNIN. «Nous sensibiliserons les filles/femmes sur les filières porteuses et les bénéficiaires sur les professions non traditionnellement réservées aux hommes», a précisé le directeur de programmes. L’Ong AGIR procédera également au renforcement des capacités techniques et économiques des bénéficiaires à travers l’identification et le renforcement des aptitudes de 4 centres d’alphabétisation des zones couvertes par le projet, et la réalisation d’une étude de faisabilité des opportunités économiques en activités génératrices de revenus et micro entreprises au niveau de 4 communes rurales du cercle de Kati (Baguineda, Mountougoula, Kalabancoro et Mandé).

Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille s’est vivement réjoui de ce projet qui vise l’autonomisation des filles et femmes. Mme Traoré Oumou Touré a surtout salué la volonté de la Première dame de faire des filles et femmes des actrices incontournables de demain. Elle a fait savoir qu’investir dans les filles et femmes est un défi commun et un engagement que tout le monde doit porter parce que cela permet de garantir un développement durable.

Le ministre en charge de l’Aménagement du territoire a rappelé que ce projet est une solution pratique et pragmatique pour l’autonomisation des filles et femmes. Il a aussi précisé que cette action participe de la mise en œuvre de la nouvelle politique de population démographique de notre pays. Parlant du projet SWEED, Adama Tiémoko Diarra a révélé que c’est une initiative de 6 pays africains, dont le nôtre, pour renforcer le niveau d’autonomisation des femmes et des adolescents en vue d’accélérer la transition démographique.

Il est clair dans l’esprit de tout le monde que c’est un projet multisectoriel qui contribue à l’atteinte du dividende démographique. A ce propos, le ministre Diarra a félicité les bénéficiaires d’avoir accepté de participer à ce processus de formation dans les activités considérées comme propres aux hommes.

Il s’est dit convaincu que cette démarche va accélérer la marche vers un Mali nouveau et clairvoyant. Quant à la représentante des bénéficiaires, Mme Samaké Awa Bocoum, elle a remercié la Première dame pour l’initiative qui va fortement contribuer à l’épanouissement des filles et femmes concernées par le projet .

Fatoumata NAPHO