Audience à la Primature : SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA A REÇU GILLES DE KERCHOV, COORDINATEUR DE LA LUTTE ANTITERRORISTE DE L’UNION EUROPÉENNE

Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçu, hier, en audience, Gilles De Kerchov, coordinateur de la lutte antiterroriste de l’Union européenne qui était accompagné de Pédro Serano, secrétaire général adjoint du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et l’Ambassadeur de l’UE au Mali, Alain Holleville. Au centre des échanges avec le Premier ministre, l’état des lieux de la sécurité au Mali et dans le Sahel, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et les crimes organisés. Gilles De Kerchov et Soumeylou Boubèye Maïga ont également évoqué les questions relatives à l’organisation des élections et au développement. Il faut rappeler que l’Union européenne est l’un des partenaires les plus importants du Mali. En effet, l’UE intervient au Mali dans le domaine de la formation de nos forces de défense et de sécurité et aussi dans la mise en œuvre de la force conjointe du G5 Sahel, sans compter les programmes et projets de développement et d’infrastructures.

À sa sortie d’audience, le diplomate européen s’est félicité de la visite du Premier ministre dans les Régions du nord et du centre du pays pour aller écouter les populations et recenser leurs besoins aux fins d’y apporter des réponses concrètes.

Source : Primature