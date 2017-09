Audience à Koulouba : BIENTOT UNE REPRESENTATION DE DUBAI PORT WORLD AU MALI

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita a reçu en audience, hier au palais de Koulouba, le président directeur général de Dubaï Port World (DP World), le Sultan Ahmed Bin Sulayem. A la tête d’une délégation d’opérateurs économiques, l’homme d’affaire émirati était venu présenter au chef de l’Etat, les opportunités qu’offre DP World en matière de transport cargo.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Transports, Me Baber Gano et du secrétaire général de la Présidence, Soumeylou Boubèye Maïga.

DP World est une société des Emirats Arabes Unis qui s’occupe de la gestion des infrastructures portuaires. Elle est présente dans 18 pays à travers le monde. En Afrique, le gros des activités est concentré à Dakar, au Sénégal, où elle vient d’annoncer 30 millions de dollars pour l’installation d’un deuxième port à Bargny et l’acquisition d’équipements pour le port de Dakar. A sa sortie d’audience, le chef de la délégation, le sultan Ahmed Bin Sulayem s’est dit très honoré de l’oreille attentive que le chef de l’Etat a bien voulu lui prêter. «Nous sommes ici pour aider le Mali afin qu’il puisse gérer efficacement tout son système cargo, à partir d’autres zones et faire de lui un point de transit pour les autres pays de l’Afrique de l’Ouest», a expliqué l’homme d’affaires, évoquant au passage, le corridor commercial très important que représente le Mali du point de vue commerce international.

Dans la perspective d’ouvrir une représentation dans notre pays, le PDG de DP World a indiqué que son groupe va bientôt proposer aux autorités maliennes, notamment au ministre en charge des Transports, un projet de document sur l’exploitation des ports secs et le développement des chemins de fer. «Notre expertise dans l’exploitation du transport cargo va permettre aussi au Mali d’acquérir de l’expérience», a-t-il conclu.

Lougaye

ALMOULOUD