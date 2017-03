Athlétisme, meeting de San : L’ANNEE DES RECORDS

Au total, 500 athlètes issus de 24 clubs, participent au meeting dont le coup d’envoi a été donné le mercredi 29 mars au stade de Kimparana. Jamais, le nombre de participants n’avait atteint un tel chiffre

Le coup d’envoi de la 25è édition du meeting de San, encore appelé Mémorial Bakary Touré «Samson», a été donné, le mercredi 29 mars, au stade de Kimparana. La cérémonie d’ouverture était présidée par le préfet du cercle de San, Drissa Sanogo, en présence de la présidente de la Fédération malienne d’athlétisme (FMA), Sangaré Aminata Keïta, du maire de San, Sina Oumar Traoré et des représentants de la famille de feu Bakary Touré «Samson». Plus de 500 athlètes, issus de 25 clubs, sont en lice, cette année, pour le prestigieux trophée. Les équipes participantes sont : l’Association pour l’excellence de l’athlétisme (AEA), Attar club de Kidal, le Biton, le Centre Cheick Kouyaté (CCK), le Débo club de Mopti, le Djoliba, El Farouk, le Réal, le Nianan de Koulikoro, l’AS Police, l’Association sportive Aminata Keïta (ASAK), le Sigui de Kayes, le Sonni de Gao, le Stade malien, le Tata de Sikasso, l’USFAS, l’Union sportive de San, le Centre omnisports de Lafiabougou, le Centre pour le développement de l’athlétisme au Mali (CDAM), le Centre d’athlétisme de Bandiagara (CAB), le Réveil athlétique de Kati (RAK), le Centre d’athlétisme Moustaph Diallo de Sévaré (CAMD), le Centre d’athlétisme de la jeunesse de San (CAJS) et Abeille club de Dioïla (ACD). Dans son allocution d’ouverture, la présidente de la Fédération malienne d’athlétisme, Sangaré Aminata Keïta, a indiqué que c’est la première fois, dans l’histoire du meeting, que le nombre d’athlètes atteint 500. Elle a donc félicité les ligues et les clubs pour leur mobilisation, avant d’adresser ses remerciements aux autorités administratives et politiques de San pour le soutien apporté à la fédération dans l’organisation du Mémorial. «En terme de nombre de participants, cette 25è édition du Mémorial Bakary Touré Samson est la plus grande jamais organisée par la fédération. Le nombre de clubs en lice (24) est également un record», soulignera Sangaré Aminata Keïta, en précisant que le meeting enregistre, cette année, la participation de trois nouveaux clubs. Il s’agit du Centre d’athlétisme des jeunes de San (CAJS), du Centre d’athlétisme Moustaph Diallo de Sévaré (CAMD) et de l’Abeille club de Dioïla (ACD). «Une telle rencontre qui regroupe les jeunes venant de toutes les régions du Mali, de Kayes à Kidal, nécessite une grande implication des autorités politiques et administratives à tous les niveaux de décision. Au nom de la Fédération malienne d’athlétisme, j’adresse mes remerciements aux autorités administratives et politiques et aux populations de San pour leur soutien et leur hospitalité», ajoutera la présidente de la FMA. Quant au préfet du cercle de San, Drissa Sanogo, il dira qu’au delà des résultats sportifs, «le meeting de San est, sans conteste, un facteur de cohésion, d’unité et de paix dont notre pays a tant besoin». Après ces allocutions, place a été faite à la compétition proprement dite. La première finale de la journée inaugurale a mis aux prises les lanceurs de poids en dame. Une épreuve qui sera dominée par la championne du Mali en titre, Kénéfing Traoré de l’Association sportive Aminata Keïta (ASAK), créditée d’un jet de 11,56 m. Les deuxième et troisième places reviendront, respectivement, à Assétou Kassibo et Nakani Coulibaly, toutes deux pensionnaires de l’USFAS. Au lancer de disque homme, Djibril Doucouré de l’USFAS (41,11m) s’imposera devant les Réalistes, Bouya Keïta et Almoustapha Touré, alors que Maïmouna Bagayoko du Djoliba sera sacrée au triple saut dame. Alima Doucouré de l’USFAS et Fanta Diawara de l’AS Police complèteront le podium. La dernière épreuve de la journée inaugurale sera le 100 m hommes et dames. Chez les hommes, Fodé Sissoko du CDAM, s’est hissé sur la plus haute marche du podium avec un chrono de 10’’6 (Mamadou Démé de l’AEA et Faraba Doumbia de l’AS Police se sont classés, respectivement, deuxième et troisième). Chez les dames, Madeleine Théra du COL a créé la sensation en franchissant la ligne d’arrivée devant la grande favorite et multiple championne du Mali, Yah S. Koïta du Stade et Caroline Dakouo du CCK. Cette 25è édition du Mémorial Bakary Touré «Samson» prendra fin aujourd’hui.

Envoyé spécial

Seïbou S. KAMISSOKO