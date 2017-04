Assemblée nationale : DANS UN CADRE RENOVE ET UN AGENDA CHARGE

La session ouverte, hier, dans une salle Modibo Kéita flambant neuve, s’annonce bien remplie. Le tableau des saisines comporte, à ce jour, 87 projets et propositions de lois dont celle relative à la révision constitutionnelle

C’est dans une salle de plénière Modibo Kéita flambant neuve que s’est ouverte hier, la session d’avril de l’Assemblée nationale. La salle de plénière qui accueille l’essentiel des débats à l’Hémicycle été entièrement rénovée et équipée. Cela, grâce à l’appui financier et technique de la Turquie à travers l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA).

L’inauguration de la salle et l’ouverture de la session se sont du reste, déroulées en présence du vice-Premier ministre turc, Veysi Kaynak et de plusieurs délégations de parlements africains. Le Premier ministre Modibo Kéita et les membres du gouvernement étaient présents à la cérémonie d’ouverture.

La rénovation de la salle Modibo Keïta est le fruit d’une mission effectuée, à Ankara en novembre 2014, par le président de l’Assemblée nationale Issiaka Sidibé. A cette occasion, il avait obtenu du président turc Recep Tayyip Erdogan la promesse qui s’est réalisée aujourd’hui. Désormais, les députés vont faire leur travail de parlementaire dans de meilleures conditions.

Les travaux de rénovation de la salle de plénière ont consisté, d’une part, au renouvellement du présidium, des tables de travail, des chaises des députés ainsi que des places réservées au public. D’autre part, il y a eu l’installation d’un système audiovisuel de dernière génération, de cabines d’interprétation simultanée et d’un système de vote électronique.

Les travaux ont également porté sur l’érection de cabines d’habillage pour les députés dans la salle Mamadou Konaté, de même que sur le renouvellement du comptoir et des meubles dans l’aire de repos aménagée. Les travaux qui ont duré 18 mois ont été exécutés par l’entreprise HORASAN CONSTRUCTION.

La cérémonie d’inauguration a réuni d’importantes personnalités des deux pays intervenant dans la fructification des relations entre nos deux pays. Avant la coupure du ruban symbolique par Veysi Kaynak, la délégation turque, forte d’une trentaine de personnes, avait été accueillie dans une ambiance très chaleureuse où elle a pu découvrir une des facettes de la riche culture malienne à travers une prestation de l’Ensemble instrumental national.

A l’occasion, la présidente du groupe d’amitié Mali-Turquie au parlement turc, Toulaye Kainaka a dans une brève allocution transmis les salutations du président Erdogan au peuple malien et assuré du soutien indéfectible de son pays à accompagner l’Assemblée nationale pour lui permettre d’assurer ses fonctions régaliennes.

Ses propos seront appuyés par le vice-Premier ministre turc qui a annoncé que l’action de la TIKA sera étendue à d’autres domaines comme l’éducation, la santé. Tout cela à travers une collaboration mutuelle et sincère. Evoquant l’actualité et les enjeux auxquels font face nos deux pays, Veysi Kaynak est revenu sur l’importance de la souveraineté des pays qui ne peuvent appartenir qu’au peuple et dont le parlement est le symbole. Quant à Issiaka Sidibé, il a magnifié la générosité du peuple turc et de ses dirigeants à travers ce soutien qui renforce l’axe Bamako-Ankara.

à LA CROISEE DES CHEMINS : La session qui s’est ouverte hier s’annonce bien chargée. En effet, le tableau des saisines comporte, à ce jour, 87 projets et propositions de lois dont celle relative à la révision constitutionnelle. Pour le président Sidibé, ce projet de loi fondamentale n’entend modifier ni le nombre, ni la durée du mandat présidentiel. Il vise, par contre, à conforter davantage notre démocratie et les fondements de notre République.

Evoquant le contexte actuel du Mali, Issiaka Sidibé estime que le pays est à la croisée des chemins. Ainsi, le processus de paix amorcé à Alger a atteint sa phase cruciale de mise en œuvre avec l’installation progressive des Autorités intérimaires, le retour des réfugiés, le redémarrage des patrouilles mixtes et la bonne tenue de la Conférence d’entente nationale dont les travaux ont pris fin dimanche dernier sur une réelle note d’espoir pour l’avenir de notre pays.

Il a assuré de l’accompagnement de l’Assemblée nationale qui sera toujours disponible pour légiférer sur toutes les questions qu’exigera la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Les mouvements de grèves en cours dans le pays ont aussi été évoqués par le président de l’Hémicycle. A ce propos, il a demandé aux organisations syndicales, de savoir raison garder et de privilégier les cadres de négociations, en ayant à l’esprit que l’Etat œuvre au quotidien pour l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble des populations maliennes, et cela, malgré ses ressources limitées.

A l’intention du gouvernement, Issiaka Sidibé a souligné que nos concitoyens sont désemparés et déconcertés face à la timidité de la conciliation avec certains syndicats. Il exhorte donc le gouvernement à trouver des solutions urgentes et durables à ces multiples grèves et à être surtout proactives sur le front social à travers l’instauration d’une véritable charte du dialogue social avec l’ensemble des partenaires sociaux.

Enfin le président de l’Assemblée nationale a condamné les récentes dérives médiatiques qui ont secoué l’image de la représentation nationale.

Il a relevé que l’Assemblée bénéficie du soutien de plusieurs pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso, le Niger, la Guinée et le Togo qui ont dépêché des délégations de parlementaires pour être témoins de l’événement. Ces délégations ont tour à tour témoigné de leur solidarité avec le Mali face à l’insécurité grandissante à laquelle fait face le pays et ont appelé à une synergie d’actions entre les Etats de la sous-région.

Lougaye ALMOULOUD