Assemblée générale élective du Djoliba : LE SPECTRE DE LA DIVISION

Alors que le bureau sortant a retenu deux candidatures, à savoir celles de l’actuel président, Tidiani Niambélé et Bréhima Traoré, trois autres responsables annoncent qu’ils sont candidats et que rien ne les empêchera de participer à l’élection, ce samedi 25 mars. Ambiance . Mahamadou L. Haïdara : «personne ne m’empêchera de participer à l’élection»

Mahamadou Lamine Haïdara «Mao» a animé une conférence de presse, hier au Carrefour des jeunes. La conférence s’est déroulée en présence de l’ancien président du Djoliba, Karounga Keïta «Kéké», de l’ancien international Bréhima Traoré, de la directrice du Carrefour des jeunes, Djénébou Sanogo et de plusieurs inconditionnels des Rouges.

Un seul sujet était à l’ordre du jour de la rencontre, l’Assemblée générale élective du Djoliba, le samedi 25 mars. Mahamadou Lamine Haïdara a confirmé sa candidature à l’élection, avant d’indiquer que l’organisation de la conférence de presse a pour but de «clarifier sa position». Contrairement aux déclarations du secrétaire général des Rouges (voir l’article ci-dessous), le conférencier martèlera que sa candidature est conforme aux textes et que rien ne l’empêchera de participer à l’élection du 25 mars.

«Notre objectif est de rassembler la famille du Djoliba, la division à laquelle nous sommes confrontés n’arrange personne. La preuve, durant 4 ans, le club n’a obtenu aucun résultat. Une première dans l’histoire du Djoliba.

Avant l’arrivée aux affaires de l’actuel comité directeur, le Djoliba avait atteint la finale de la coupe de la confédération», a affirmé Mao. «Les rumeurs qui circulent par rapport au rejet de ma candidature sont sans fondement. Je n’ai rien reçu sur un quelconque rejet de ma candidature pour l’Assemblée élective du 25 mars prochain.

Les statuts du Djoliba sont clairs. On peut déposer sa candidature, même dans la salle de l’Assemblée générale», expliquera le conférencier. «Ma candidature a été déposée et elle reste valable. Il appartiendra aux électeurs, aux Djolibistes, de dire dans la salle qui peut être candidat et qui ne peut l’être. Il faut éviter la division au sein du club. Toutes les associations sont régies par des textes et des règlements. Nous devons tous respecter ces textes pour le bon fonctionnement de notre association», conclura Mao.

S. K.

Mamadou I. Diarra «Victor», secrétaire général du club : «IL Y A DEUX CANDIDATS EN LICE»

Le secrétaire général du Djoliba, Mamadou Diarra dit «Victor», que nous avons rencontré, le mardi 21 mars, indique qu’il y a deux candidats en lice pour le poste de président du club : le sortant Tidiani Niambélé et l’ancien international, Bréhima Minamba Traoré Comment se déroulera le scrutin ?

«Ceux qui doivent voter sont connus, il s’agit des membres honoraires, des membres du conseil d’administration, du bureau des anciens sportifs et du bureau des comités des supporters», répond Victor, avant d’ajouter que le souhait de l’actuel bureau exécutif est d’organiser une élection apaisée et transparente. «On espère des élections apaisées, parce que le Djoliba n’a pas besoin, en ce moment, de tiraillements. Nous venons de sortir d’une longue période de turbulence, Dieu nous a sauvé et nous n’avons pas le droit de commettre les mêmes erreurs», insistera le secrétaire général des Rouges, en précisant que les candidatures de Mohamadou Lamine Haïdara «Mao», Mamadi Sissoko et Lassana Diamé ont été rejetées.

«Les candidatures de Mohamadou Lamine Haïdara «Mao», qui est un grand dirigeant du Djoliba, de Lassana Diamé qui a été président des supporters du club et de Mamadi Sissoko ont été rejetées tout simplement pour non respect de la date de dépôt des dossiers.

Le comité exécutif avait fixé le 6 mars 2017 pour le dépôt des dossiers, mais c’est trois jours après l’expiration du délai, c’est-à-dire le 9 mars, que les trois candidatures ont été déposées. Comme le prévoit le règlement, les trois dossiers ont été rejetés et les trois responsables ne pourront pas participer à l’Assemblée ordinaire élective du président du Djoliba, le 25 mars prochain», a expliqué le secrétaire général des Rouges.

S. KAMISSOKO

