Arts martiaux : LE SHOU-BO POURSUIT SON PETIT BONHOMME DE CHEMIN

Notre pays a abrité, du 6 au 9 avril, un stage de formation de shou-bo qui a regroupé une soixantaine de participants et qui était animé par le président de la Fédération internationale du shou-bo, Maître Zumou Yuan

Une soixantaine de pratiquants de shou-bo, composés d’entraîneurs, d’arbitres et de combattants, ont participé au stage de formation de la Fédération malienne de shou-bo qui s’est déroulée, du 6 au 9 avril, au dojo du rail, à Dar-es-Salam. La session était aminée par le président de la Fédération internationale du shou-bo (FISB), Zumou Yuan venu au Mali avec la secrétaire générale de l’instance dirigeante du shou-bo mondial, Martine Varengot. La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le commissaire à la Sécurité alimentaire, Oumar Ibrahim Touré, le chef de cabinet du ministère des Sports, Youssouf Singaré, le président de la Fédération malienne de shou-bo et président de la Confédération africaine de shou-bo, Dramane Sangaré.

«L’organisation de ce stage entre dans le cadre de la promotion du shou-bo au Mali», indiquera le président de la Fédération internationale de shou-bo. «Le shou-bo est un sport de combat non agressif et non violent. Au cours de ce stage, nous avons travaillé les esquives devant l’adversaire et l’utilisation de sa force contre lui pour le maîtriser. Le shou-bo prône la non violence, quand l’adversaire attaque, on essaie de l’éviter», ajoutera Zumou Yuan.

Pour le vice-président de la Fédération malienne de shou-bo, Ousmane Issoufou Daouda, l’organisation de cette session de formation a permis aux combattants maliens d’apprendre de nouvelles connaissances et «contribuera, sans doute, à la promotion de la discipline au Mali». «La fédération, conclura-t-il, adresse ses sincères remerciements au président de la FISB, Zumou Yuan, pour sa disponibilité».

Quant au chef de cabinet du ministère des Sports, Youssouf Singaré et au commissaire à la Sécurité alimentaire, Oumar Ibrahim Touré, ils ont salué à tour de rôle, l’organisation de la session dans notre pays et témoigné leur reconnaissance à Zumou Yuan et à la Fédération internationale de shou-bo. «Nous devons nous mettre ensemble pour promouvoir les arts martiaux au Mali. Si nous sommes là aujourd’hui (dimanche, ndlr), c’est pour donner notre engagement à accompagner ce sport et apporter notre contribution au département des Sports.

Les vertus de ce sport sont énormes, nous devons encourager les pratiquants de ce sport», dira Oumar Ibrahim Touré après avoir reçu un diplôme d’honneur des mains du président de la FISB. Le représentant du ministère des Sports, Youssouf Singaré, lui, témoignera sa reconnaissance aux deux responsables de la FISB, Zumou Yuan et Martine Varengot pour leur disponibilité, avant de leur remettre des cadeaux au nom du ministre des Sports, Housseïni Amion Guindo.

Art martial chinois à part entière, le shou Bo, signifie littéralement «combat à mains nues». Plusieurs anciens écrits chinois font référence, tout au long de l’histoire, à cette forme de combat. Les historiens situent les premières traces de sa pratique vers le IIIe siècle av. J.-C., sous la dynastie Qin (221-206, avant Jésus Christ).

Cette forme de combat se caractérisait alors par l’utilisation connexe de différentes techniques – percussions liées à l’usage des poings et des pieds, préhensions grâce à des combinaisons de saisies et de projections diverses – et se perpétuera jusqu’à la fin de la dynastie Song (960-1279). À partir de la dynastie Yuan (1279-1368), le développement du shou bo est interrompu, en raison de la suprématie mongole en Chine.

Les Mongols, redoutant les révoltes chinoises, interdisent les formes de combat caractérisées par l’emploi associé des percussions et des préhensions. Seule la lutte, dans la version traditionnelle de celle des hommes des steppes – la boke – caractérisée par l’usage unique de techniques de saisies et de projections et dont les Mongols sont de fervents pratiquants depuis des générations, était permise. Les techniques de coups de poing et de coups de pied sont uniquement tolérées dans les représentations artistiques chinoises – opéra – et au cours de ponctuelles démonstrations populaires – événements folkloriques – dans les villages.

L.M.D.