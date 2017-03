Artisanat : PRES DE 100 MILLIONS FCFA POUR AIDER DES VICTIMES DE SINISTRES

En soutien financier symbolique aux collectifs des artisans qui ont perdu des biens matériels à l’Exposition universelle de Milan, tenue en octobre 2015 et la Foire internationale de Dakar (FIDAK), tenue en décembre 2015, le gouvernement de la République a remis à leurs représentants respectifs deux chèques géants d’un montant global de 98 736 789 de Fcfa. Le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Wallet Intalou, a présidé cette cérémonie de remise, hier dans les locaux de l’Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali (APCMM). Elle avait à ses cotés son collègue du Commerce, Abdel Karim Konaté, le président de l’APCMM, Mamadou Minkoro Traoré. Un retour sur ces deux événements est nécessaire pour en saisir la teneur. En effet, en octobre 2015 à Milan en Italie et en décembre 2015 à Dakar au Sénégal, des artisans maliens représentaient notre pays à l’Exposition universelle de Milan et à la Foire internationale de Dakar (FIDAK). Deux rencontres qui ruineront ces exposants. Ceux qui étaient à Milan ont connu des problèmes logistiques pour le transport et la livraison de leurs marchandises sur le site de l’Exposition universelle de Milan, entrainant ainsi des pertes matérielles énormes. Les forains à Dakar, eux voyaient leurs produits consumés par un incendie ravageur. Ces deux chèques viennent en appui à ces artisans qui ont subi des pertes matérielles importantes, lors de ces deux rencontres internationales. D’une valeur de 48 millions de Fcfa, le premier chèque géant a été remis au représentant de la trentaine d’exposants qui avaient participé à la FIDAK. Destiné aux 43 victimes de l’Exposition universelle de Milan, le deuxième chèque s’élève à 50 736 789 Fcfa. Ils ont été remis aux représentants des bénéficiaires par, respectivement, le ministre du Commerce et celui de l’Artisanat et du Tourisme. L’on pouvait, juste après cette remise, lire la joie sur le visage des bénéficiaires présents à cette cérémonie. Rencontré dans la cour de l’APCMM, juste après la donation, Moussa Bagayoko, artisan designer, se dit l’un des rares artisans qui ont été victimes de ces deux manifestations. Souriant, le visage illuminé, il lance : «On était presque oisif depuis ces événements regrettables. Les créanciers nous réclamaient leurs dus. Grâce à cet appui financier du gouvernement, je vais les rembourser, relancer mes activités et produire des stocks pour les foires à venir», a indiqué M. Bagayoko. «Par ce geste, vous venez de redonner espoir à de nombreux artisans dont les entreprises sont pour la plupart, aujourd’hui, fermées ou en grande difficulté», a déclaré le président de l’APCMM, souhaitant la bienvenue aux participants. Car, ces incidents ont plongé les artisans et leurs entreprises, déjà durement frappés par les effets de la crise, dans la détresse et la désolation, a ajouté M. Traoré. Pour sa part, le ministre de l’Artisanat et du Tourisme s’est dit «très heureux d’être parmi les siens et d’assister à cette cérémonie, certes symbolique, mais très importante pour nous artisans». Elle a remercié le gouvernement pour sa solidarité envers ces artisans qui ont été très patients avant de recevoir cet argent qui leur redonne aujourd’hui de l’espoir. Rien de plus normal pour qui connaît le rôle de l’artisanat au Mali, dira le ministre Abdel Karim Konaté. Selon lui, les artisans vendent la destination Mali et promeuvent les productions nationales. «Nous (le gouvernement) avons le devoir de vous soutenir dans cette œuvre patriotique et de construction nationale», a promis M. Abdoul Karim Konaté, tout en invitant les artisans à rester solidaire.

Cheick M. TRAORE