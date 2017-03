Art oratoire : DES ELEVES S’INITIENT A LA PAROLE EN PUBLIC

Le groupe Art oratoire (ARO) international est une structure qui forme en techniques de prise de parole en public. Il vient de produire sa toute première promotion d’élèves formés dans cette discipline. La remise de diplômes aux plus méritants de cette promotion s’est tenue, le week-end dernier au Pavillon du stade du 26 Mars. Elle a enregistré la participation des responsables du groupe ARO, des élèves de leurs parents et nombre d’invités. Dix candidats dont deux filles, des établissements secondaires de la rive droite, ont participé à un concours oratoire. Amborako Lazare Sagara, un élève du lycée Ibrahim Ly, a occupé la première place avec une moyenne de 18,25/20. Il est suivi de Kassim Djiré du lycée public de Niamakoro (18,12/20). Aminata Sanogo du lycée public Oumar Ba s’est adjugée la 3è place avec une moyenne de (17,75/20). Pour que les membres du jury puissent les départager, les dix concurrents ont été soumis à un exercice pratique, durant quelques minutes. Chacun d’eux, a entretenu le public sur l’importance de la lecture dans la vie, notamment dans la vie scolaire. D’où leur appel à l’endroit de leurs camarades, massivement présents, à accorder à la lecture toute son importance, durant le cursus scolaire. Comme pour montrer tous les avantages de la lecture, les jeunes candidats ont repris à leur compte une assertion de l’ancien chef d’Etat sud-africain Nelson Mandela : « Une nation qui lit est une nation qui gagne ». Le président directeur général du groupe ARO international, Amadou Coulibaly pousse l’analyse un peu plus loin. Il voit en des événements du genre, un moyen pour la jeunesse de notre pays de corriger certaines erreurs dont elle a été victime. Il reste convaincu que pour l’épanouissement de la jeunesse, cette correction portera, non pas sur des réformes fondamentales, mais par « l’essorage, la centrifugation du verbe à l’effet de produire des vibrations intellectuelles et suivre la ligne ascendante d’une constante évolution d’un perpétuel perfectionnement ». Par ailleurs, il soutient que la jeunesse a certes longtemps assisté inoffensive aux prises de décisions sur les orientations la concernant. C’est en répondant à l’appel du pays que la jeunesse pourra construire une solide nation, digne et forte, autour des vertus cardinales, axées sur la culture, le civisme, la citoyenneté, le patriotisme et la bonne gouvernance. Actualité oblige, notre interlocuteur a lancé un appel à l’ensemble des acteurs de la paix. « Nous, nous engageons devant la nation entière, dès cet instant et pour toujours à soutenir toute action visant à promouvoir le Mali dans son essence et dans son désir ardent de retrouver son intégrité ». Par ailleurs, Amadou Coulibaly a conclu, en assurant le public de la pérennité de cet événement sur toute l’étendue du territoire national. Ainsi, dans deux mois, le groupe rencontrera les jeunes de Sikasso. Cette rencontre de la cité du Kénédougou, sera jumelée au lancement officiel de la caravane d’actions et de soutien à la charte de paix instituée par ARO international. Le parrain de l’événement, Ismaël Sacko et les responsables politiques invités ont tous encouragé la jeunesse à œuvrer pour le développement de la mère patrie.

Mohamed TRAORE