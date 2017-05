Arouna Modibo Touré, ministre de l’économie numérique et de la Communication : « SMART AFRICA AMBITIONNE DE CRéER DES MéCANISMES INNOVANTS »

Présent à Kigali pour participer au sommet de Transform Africa, Arouna Modibo Touré explique que Smart Africa est l’un des forums africains les plus importants, qui regroupe annuellement les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé pour concevoir les modalités pratiques d’accélérer l’évolution numérique. Il s’agit aussi, ajoute-t-il, de donner des moyens à nos Etats, de mettre en place les mécanismes innovants les plus intelligents dans le seul but d’amorcer le processus. Par ailleurs, Arouna Modibo Touré annonce que cette année des grandes décisions ont été prises, notamment lors de la 5ème session du conseil d’administration de Smart Africa. Au cours de cette rencontre, le président Paul Kagamé a souhaité que les rencontres de Smart Africa soient tournantes entre les pays africains. Deuxième décision très importante : l’alimentation du fonds dédié aux jeunes et du fonds boursier auxquels notre pays a contribué. « Le Mali a choisi le projet phare : les innovations en entrepreneuriat jeunes et création d’emplois. Le président Ibrahim Boubacar Keita a animé un panel sur ce point. Ces différents éléments s’inscrivent parfaitement dans le Plan Mali numérique 2020 qui prend en compte de grandes réformes innovantes comme la création de 20.000 emplois, la formation de 40.000 agents de l’administration et la mise en place d’un dispositif de 1000 jeunes talents dans le domaine des TIC », a détaillé le ministre de l’Economie numérique et de la Communication.

S. T.