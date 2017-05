Armée : 5000 NOUVELLES RECRUES EN 2017

L’Armée étoffera son effectif au titre de l’année 2017, et cela conformément à la Loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM). L’information a été donnée lors d’une conférence de presse animée, hier dans l’ après-midi, par le directeur de la Direction de l’information et des relations publiques de l’Armée (DIRPA), le colonel Diarran Koné.

Le conférencier a expliqué que tous les dossiers, obéissant aux critères, ont été réceptionnés. Ils sont au nombre de 60 136 et se repartissent comme suit : Gao : 2018 ; Koulikoro : 10685 ; Mopti : 2860 ; Ségou : 4807 ; Sikasso : 7656 ; Kayes : 2617 ; Bamako : 3706 et Tombouctou : 131. C’est dire donc que les 5 000 nouvelles recrues viendront des différentes Régions du pays.

Le colonel Diarran Koné a annoncé que les résultats seront bientôt disponibles au sein des centres de dépôt de dossiers, sur le site web de la DIRPA (www.fama.ml). La radio nationale et d’autres moyens seront mis à contribution pour informer les postulants et ou leurs parents. Cependant, le directeur de la DIRPA a indiqué que de faux profils ont déjà été écartés pour donner la chance à celles et ceux qui ont déposé leurs dossiers en bonne et due forme. «Des dossiers ont été rejetés. C’est le cas du fils d’un haut gardé», a dit le colonel Diarran Koné avant d’appeler les gens à éviter de falsifier les dossiers de leurs proches ou parents afin d’être enrôlé au sein des forces armées et de sécurité. «Il est utile de préciser que la transparence, la crédibilité, l’inclusivité et la redevabilité fondent le processus de recrutement», a-t-il rappelé.

Par ailleurs, le conférencier a dénoncé le comportement des soldats qui sont sur le front et qui postent leurs photos sur les réseaux en mettant en danger le reste de la troupe. Car en le faisant, ils indiquent leur position à l’ennemi sans le savoir.

Adama DIARRA