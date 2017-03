Argentine : QUATRE MATCHES DE SUSPENSION POUR MESSI

Coupable d’avoir insulté les arbitres lors du match contre le Chili, l’Argentin Lionel Messi a été suspendu par la Fifa pour quatre matches. Lors de la victoire de l’Argentine contre le Chili (1-0), Lionel Messi s’est rendu coupable d’insultes envers les arbitres brésiliens du match, notamment un juge de touche («Va te faire foutre ! Putain de ta mère», lorsqu’il n’a pas signalé une faute sur lui). La Fifa a ouvert une enquête disciplinaire à son encontre et lui a infligé une suspension de quatre matches (et environ 5 millions de Fcfa d’amende). La star argentine sera donc absente dès ce mardi soir, pour la rencontre en Bolivie. Dévasté, selon ses proches, il manquera ensuite l’Uruguay, le Venezuela et le Pérou. La Fédération argentine de football va faire appel. En attendant, c’est Angel Correa qui devrait le remplacer contre les Boliviens.