Approvisionnement en eau potable : des schémas directeurs en cours de validation

L’approvisionnement en eau potable est une réelle préoccupation dans notre pays. Sur la question, le ministère de l’Energie et de l’Eau, à travers la Société malienne de patrimoine de l’eau potable (SOMAPEP), a organisé un atelier de validation des schémas directeurs d’alimentation en eau potable des centres de l’intérieur du périmètre de concession, jeudi dernier à l’hôtel Radisson Blu.

La cérémonie était présidée par le conseiller technique au ministère de l’Énergie et de l’Eau, Mme Ly Fatoumata Kane. Y étaient aussi l’ambassadeur du Danemark dans notre pays, Winnie Estrup Petersen et le directeur général de la SOMAPEP, Adama Tiémoko Diarra.

L’atelier s’est attaché à valider les documents pour l’évolution de 14 localités, en termes d’infrastructures d’ici l’horizon 2030. Il s’agit de Kayes, Kati, Sikasso, Nioro, Kita, Koulikoro, Sélingué, Bougouni, Ségou, Markala, San, Mopti Badiangara et Koutiala.

Mme Ly Fatoumata Kane a souligné que la problématique de l’alimentation en eau potable de la population constitue un défi majeur. Elle a aussi rappelé que ceci est l’une des grandes priorités du gouvernement. Au demeurant, a-t-elle poursuivi, l’accès à l’eau potable de manière durable s’inscrit dans les axes prioritaires du Cadre stratégique de relance économique (CSREDD) qui fédère l’ensemble des politiques et stratégies de développement de notre pays.

En outre, elle a relevé que cette volonté du gouvernement de parvenir, à court terme, à une durabilité du service public en eau potable, trouve son répondant dans le processus de réforme institutionnelle du secteur de l’hydraulique urbaine. Ce qui a abouti à la création d’une société de patrimoine et d’une société d’exploitation.

Par ailleurs, le conseiller technique a expliqué que l’objectif de cette nouvelle politique de gouvernance du secteur de l’eau potable est de corriger les insuffisances constatées durant ces deux dernières décennies. Celles-ci, selon elle, sont liées à l’absence d’une vision durable et futuriste, un manque de financement du secteur, conduisant à un état de vétusté des équipements, et un dépassement des capacités de production.

Il ressort des constats que ces documents permettront de mieux structurer et de prioriser les investissements dans la chaine de production, de distribution d’eau potable dans les centres gérés par la SOMAPEP et à la Société malienne de gestion d’eau potable (SOMAGEP).

Les échanges de l’atelier ont porté sur les perspectives d’accès à l’eau potable dans les différentes localités couvertes par le Projet d’appui dano-suédois au Programme sectoriel eau-assainissement (PADS-PROSEA) dans sa sous-composante hydraulique urbaine.

Pour Mme Ly Fatoumata Kane, la réalisation des études d’élaboration des schémas directeurs pour l’approvisionnement en eau potable des centres de l’intérieur du périmètre concédé vise à présenter, pour chaque centre, une ou plusieurs options de développement des capacités de production et de distribution.

Ces documents doivent désormais servir de boussole pour les actions futures. Ils ont été élaborés sur la base du diagnostic des installations, des projections de la demande en eau potable fondées sur les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2009 ainsi que les versions antérieures des statistiques de vente d’eau de l’exploitant.

Selon le conseiller technique, ces résultats définissent également les infrastructures qui doivent être réalisées en fonction des besoins, notamment en termes de maillage spatial pour les réseaux d’extension vers des zones non desservies mais déjà habitées, de la superficie concernée pour la densification du réseau tertiaire y compris le remplacement des réseaux ficelles et de réalisation de bornes fontaines.

Pour le directeur général de la SOMAPEP, l’atelier est d’une grande importance pour le secteur de l’hydraulique urbaine. « Ces schémas directeurs d’alimentation en eau potable constituent une boussole devant orienter toutes les politiques du développement des infrastructures hydrauliques dans le temps et dans l’espace » a-t-il précisé.

« L’eau est un produit primordial que nous consommons tous les jours », a confié l’ambassadeur danois. Pour la diplomate, ces schémas directeurs sont le fruit du partenariat des gouvernements malien et danois pour l’amélioration des conditions de vie, notamment l’accès à l’eau potable.

MARIAM F. DIABATé