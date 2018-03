Amical Japon-Mali : AIGLES, LA VAGUE JEUNE TIENDRA-T-ELLE LE CHOC AVEC LES SAMURAIS BLEUS ?

Comme lors des deux dernières sorties de la sélection face, respectivement à la Côte d’Ivoire et au Gabon en éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018, le sélectionneur national par intérim, Mohamed Magassouba a, encore jeté son dévolu sur les jeunes pour défier la sélection nippone. Seront-ils à la hauteur ?

Le Mali affronte le Japon, aujourd’hui, à Liège en Belgique en match amical international. Si le Japon prépare la Coupe du monde, Russie 2018, pour le Mali, cette rencontre entre dans le cadre d’une revue d’effectif, avant la 2è journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Demandeurs de la rencontre amicale, les Japonais ont été séduits par le match Mali-Côte d’Ivoire (0-0, 5è journée des éliminatoires du Mondial 2018) et ont souhaité avoir les 80% des Aigles qui ont affronté les Eléphants. La rencontre contre la Côte d’Ivoire était le premier match du sélectionneur intérimaire, Mohamed Magassouba, qui, pour l’occasion, a décidé d’aller sur de nouvelles bases, en donnant plus de responsabilités aux jeunes.

Plusieurs joueurs, notamment le défenseur central, Mamadou Fofana, les milieux de terrain, Amadou Haïdara, Souleymane Diarra, l’ailier Moussa Djénépo, ont, ainsi, honoré leur première sélection. Et le jeu produit par le capitaine Molla Wagué et ses jeunes coéquipiers, ce jour a plutôt séduit. Certes, la sélection n’a pas réussi à marquer, mais dans l’ensemble, elle a dominé son sujet et laissé entrevoir des choses intéressantes.

Ce match contre le Japon sera donc celui de la confirmation pour le sélectionneur par intérim, Mohamed Magassouba et ses protégés. Le technicien souhaite continuer sur la même dynamique et a encore misé sur les jeunes pour défier les Samurais Bleus. «Nous avons une bonne semence, nous devons continuer à l’arroger pour que les arbres puissent pousser et donner des belles fleurs», a déclaré Mohamed Magassouba, lors de la conférence de presse d’avant-match. Mais, prévient le sélectionneur par intérim, la reconstruction d’une équipe prend du temps et le Mali est obligé de passer par ce chemin pour réaliser des résultats dans le futur. Pour ce match de prestige contre le Japon (une première entre les deux sélections qui ne sont jamais affrontées), les Aigles auront un atout sur le front de l’attaque : le canonnier Abdoulaye Diaby. Lors de la CAN 2017 et des deux précédentes rencontres (contre la Côte d’Ivoire et le Gabon), l’équipe nationale a souffert de l’inefficacité de la ligne d’attaque.

La présence de l’attaquant du FC Bruges peut donner un tout autre sens au jeu des milieux de terrain, même si c’était mieux d’avoir également Moussa Maréga, blessé. L’attaquant du FC Porto était aussi absent contre la Côte d’Ivoire et le Gabon. Un autre joueur ne sera pas de la partie : l’arrière droit, Hamari Traoré. Le joueur de Rennes, qui avait rejoint le groupe à Liège pour faire constater sa blessure par le médecin de l’équipe comme stipuler par les règlements FIFA, est retourné au club.

Pour pallier l’absence de Hamari Traoré, le sélectionneur par intérim, Mohamed Magassouba a fait appel à Hadi Sacko. Né le 24 mars 1994 à Corbeil-Essonnes (France), le Franco-Malien évolue, depuis juillet 2016 à Leeds United, en 2è division anglaise où il a été prêté par le Sporting club de Portugal. Cette saison, Hadi Sacko a joué 14 matches de championnat et 4 rencontres en coupe.

La nouvelle recrue des Aigles a commencé à taper dans le ballon à l’âge de 8 ans au sein du club de sa ville natale. Trois ans plus tard il rejoint le club de Brétigny-sur-Orge pour une durée de 4 ans.

Hadi Sacko rejoint, ensuite les Girondins de Bordeaux avec lesquels et joue successivement avec les équipes de jeunes puis l’équipe réserve, avant d’intégrer le groupe professionnel lors de la saison 2012-2013. Prêté au Havre (en Ligue 2), il prend une place de titulaire et marque ses premiers buts professionnels avec un doublé, contre le Dijon FCO puis un doublé face à Arles Avignon pour son dernier match avec les Havrais.

En 2014, il décide de partir au Portugal précisément au Sporting CP et signe un contrat de 6 ans avec le club lusitanien. En février 2016, il est prêté au FC Sochaux (2è Division française) avant d’être prêté de nouveau en juillet 2016, par le Sporting à Leeds United.

Selon nos informations, Hadi Sacko a honoré quelques sélections avec les équipes de catégorie d’âge de France.

Aujourd’hui à Liège

12h20 : Japon-Mali