Ami Batoma Doumbia : UN ESPOIR DU CINEMA FAUCHE EN PLEINE ASCENSION

Le 7è art malien est en deuil. Et pour cause, il vient de perdre un jeune espoir. En effet, Ami Batoma Doumbia, comédienne et réalisatrice a été arrachée à l’affection des siens et du monde du cinéma. Elle est décédée, jeudi, des suites d’un grave accident de la voie publique survenu seulement en début de semaine sur la route de Kabala. Elle se rendait à un atelier de formation sur l’écriture de scénario cinématographique dans cette périphérie de la capitale.

Née il y a une trentaine d’années, Aminata Batoma Doumbia a effectué son cursus scolaire dans la ville de Koulikoro. Après des études secondaires, elle décide de suivre sa passion en s’inscrivant au Centre africain Obota (CAO). Elle y apprend le métier de comédien et humoriste. En faite il s’agissait simplement pour elle d’apprendre les techniques modernes de la comédie et de la mise en scène. C’est ainsi que de 2004 à 2006, elle joue dans presque tous les sketchs du CAO dont les pièces de théâtre : « Fassoun », « Madame le maire » et « Nafolo » de Issa Coulibaly, puis dans la série « Commissaire Bala » du Centre national de cinématographie du Mali (CNCM).

A partir de 2006, elle a pris contact avec la structure de production Brico-films de Boubacar Sidibé et aussitôt elle monte sur le plateau de tournage de la série « Dou la famille » comme comédienne. Elle enchaîne l’année suivante avec le téléfilm « Fatobougou » du même réalisateur. En 2010, le CNCM l’a retient encore pour sa série « Les concessions » tout comme Cheick Kéïta dans le « Feu de l’amour ».

Ambitieuse qu’elle était, elle décida de s’essayer à la réalisation et devint stagiaire à la réalisation sur « Les Rois de Ségou » saison 2 de Boubacar Sidibé. Une série à succès de 21 épisodes de 26 minutes chacun et qui sera diffusée en Afrique, Asie voire en Amérique latine.

Quant à la série « Dougouba sigui », Ami Batoma Doumbia y était à la fois actrice et assistante à la réalisation. Une autre série formatrice parce qu’elle a été tournée en 26 épisodes de 26 minutes chacun. En 2014, était employée comme actrice et assistante réalisatrice sur le tournage de la série TV : Yèrèdon Bougou 1 de l’ORTM. Une œuvre de 64 épisodes de 13 minutes chacun. Enfin en 2016, sa réputation dépasse les frontières maliennes. Elle est invitée à prendre part au tournage de la série : « Bobo Diouf ». L’année d’après, notre comédienne est devenue assistante réalisatrice sur le tournage de la première série islamique du Mali : « Bayatoul Islamya » de Boubacar Sidibé. Jeune comédienne, elle était très attachée à la promotion de notre riche patrimoine culturel, témoigne Boubacar Sidibé. Cette battante estimait que le cinéma est le meilleur moyen de la mise en valeur de ce trésor.

Pour le réalisateur, il s’agit même de « services rendus à la nation malienne pour la défense de notre bien le plus précieux : notre culture ». Elle laisse un epoux éprouvé et deux orphelins inconsolables.

Youssouf DOUMBIA