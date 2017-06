Alliance pour le Mali : LE GROUPEMENT DE PARTIS EN ORDRE DE BATAILLE

Les présidents des partis politiques appartenant au regroupement ‘’Alliance pour le Mali’’ (APM) étaient en réunion, samedi dernier, au siège du parti Alliance pour la République (APR) à Banankabougou (Commune VI du district de Bamako). Le principal point inscrit à l’ordre du jour de la rencontre portait sur la relance des activités de l’APM. D’autres sujets importants du pays ont également été examinés par les chefs des formations politiques. Créée en janvier 2014, l’APM rassemble une dizaine de partis politiques de la majorité présidentielle. Il s’agit de l’Alliance pour la République (APR), de l’Alliance pour la solidarité au Mali/Convergence des forces patriotiques (Asma –CFP), de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD), de l’Union malienne du Rassemblement démocratique africain (UM – RDA), du Congrès national d’initiative démocratique – Faso Yiriwa Ton (CNID – FYT). D’autres partis politiques comme la Convergence pour le développement du Mali (CODEM), le Mouvement patriotique pour le renouveau (MPR), le Mouvement pour l’indépendance, la renaissance et l’intégration africaine (MIRIA) et la Convention sociale démocrate (CDS/Mogotigiya) sont aussi membres de l’APM. Le pari YELEMA a un statut d’observateur, du fait qu’il n’a pas de député à l’hémicycle. Dans ses mots introductifs, le président en exercice de la conférence des présidents du regroupement et non moins n° 1 du parti APR, Oumar Ibrahim Touré, a déclaré qu’en tant que 2è force politique à l’Assemblée nationale, l’APM est un outil qu’il faut valoriser et remettre sur les rails de l’engagement au service de notre pays. « Les défis sont énormes et il nous faut vite aller à l’essentiel qui consiste à renforcer nos capacités opérationnelles pour faire face à quelques grands chantiers de la nation malienne. Je veux parler, entre autres, de la loi sur la révision constitutionnelle, qui a été heureusement adoptée par l’Assemblée nationale et des futures élections », a-t-il souligné, qualifiant ces chantiers d’extrêmement importants. Selon lui, toutes ces questions sont essentielles pour accélérer la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger. Au sortir de la réunion, a annoncé Oumar Ibrahim Touré, les présidents des partis politiques de l’APM donneront de grandes orientations qui vont être suivies au niveau des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale et auprès de l’ensemble des militants. Il rappellera ensuite que l’APM est partie intégrante de la Convention de la majorité présidentielle (CMP).

M. SIDIBÉ