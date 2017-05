Alliance pour la promotion du Port autonome de Lomé : EN FIN DE MISSION AU MALI

Cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’affaires entre les opérateurs économiques maliens et le port autonome.

Dans le cadre du renforcement des relations de partenariat entre le Port de Lomé et les opérateurs économiques du Mali, une mission promotionnelle de l’Alliance pour la Promotion du Port de Lomé (A2PL) séjourne dans notre pays depuis le 18 mai. La mission qui prend fin aujourd’hui, a permis de nouer des relations et d’étudier les conditions de facilitation de transit des marchandises du Mali par le corridor togolais. Dans ce cadre, la Communauté portuaire de Lomé en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM) a organisé lundi dernier une rencontre avec les opérations économiques du Mali à Zalaï Grand Hôtel. La rencontre a été présidée par le président de l’A2PL qui est aussi le directeur général du Port autonome de Lomé, le Contre- Amiral Fogan Kodjo Adegnon. A la rencontre ont participé Mamadou Baba Sylla, vice-président de la CCIM en charge de la manifestation économique, Mme Agathe Mensah, secrétaire générale de l’A2PL, Meba, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Lomé, le Commissaire général de l’Office togolais des recettes et de nombreux directeurs généraux de différentes sociétés. Au nom de l’ensemble des responsables de sa structure, le vice-président de la CCIM a, souhaité la bienvenue à la mission. Cette visite témoigne de toute l’importance que la Communauté portuaire de Lomé accorde à notre pays, a t-il souligné avant d’expliquer que la présente mission s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’affaires entre les opérateurs économiques de notre pays et le Port autonome de Lomé. Adegnon, se son côté, dira que grâce aux efforts du gouvernement togolais, les installations et équipements de gestion des navires ont été renforcés avec la mise en exploitation du troisième quai du Groupe Bolloré et de Lomé Container Terminal, tous équipés de portiques ultra-modernes et de grues sophistiquées. Par ailleurs, le Port autonome de Lomé dispose du plus fort tirant d’eau de la sous- région permettant d’accueillir les navires de dernière génération. Non seulement, il dispose du plus grand parc de portiques mais aussi, les mesures de sécurité et de sûreté maritimes ont été renforcées conformément au Code ISPS afin de rendre la zone portuaire propice au bon déroulement des affaires, a t-il ajouté. Entre autres, il s’est réjoui du fait que les faux-frais sur tous les circuits d’enlèvement des marchandises au port ont été réduits grâce à la forte contribution de l’Office togolais des recettes et du guichet unique. En plus, dans la région, le Port autonome de Lomé a réduit le séjour des marchandises. Des aménagements convenables des voies de contournement tant dans la ville de Lomé que sur le corridor de transit des marchandises ont aussi été réalisés. En outre, il a indiqué que selon des études publiées par Borderless et l’Observatoire des Pratiques Anormales dans l’espace CEDEAO, toutes les barrières tarifaires et non tarifaires ont été levées. Ce qui a rendu le corridor de la sous-région plus fluide et la mise en place d’un dispositif d’écoute clients qui offre la possibilité à chaque acteur de donner son avis sur les diverses prestations et d’autres sujets. Autre point important : le Togo observe la stricte application du Règlement 14 de l’UEMOA alors que d’autres pays du même espace économique accordent des seuils de tolérance ou refusent de l’appliquer, a t-il déploré. Concernant le mauvais état du port, Adegnon a expliqué que conformément aux procédures du bailleur de Fonds (BOAD) et l’Etat togolais, des négociations sont en cours en vue de la réalisation de travaux. Créée le 12 août 1994, la Communauté portuaire de Lomé, dénommée Alliance pour la Promotion du Port de Lomé (A2PL) regroupe divers acteurs portuaires de Lomé. Elle est régie par un Bureau exécutif, présidé par le Port autonome de Lomé, une assemblée générale composée de tous les membres et par les Comités techniques. Sa mission consiste à promouvoir le Port de Lomé tant sur le territoire national qu’à l’international. Sa vision est mise en oeuvre à travers un programme d’action novateur qui s’articule autour des activités comme l’organisation annuelle d’une mission promotionnelle dans les pays du Sahel. Elle mène aussi une communication efficace et moderne qui permet d’optimiser la visibilité de l’A2PL sur le plan national et international.

Abdourhamane TOURE