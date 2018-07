ALIOU DIALLO À LA CONQUÊTE DE LA ZONE OFFICE DU NIGER

Le candidat Aliou Diallo a entamé, dans la région de Ségou, une tournée de trois jours consacrée au contact direct avec les populations de cette importante région électorale de notre pays.

Arrivé dimanche dans la ville de Ségou, le candidat de l’ADP-Maliba a été accueilli par un impressionnant cortège de motos et de véhicules avec en tête, Diadié Bah, cadre influent du parti dans le cercle de Niono. Aliou Diallo a tenu un grand meeting au cours duquel il a déclaré être «sur la voie qui rendra le Mali à son peuple». Après une première nuit, la délégation du candidat s’est rendue lundi dans le Macina, une localité marquée par l’insécurité et les conflits intercommunautaires.

Sur place, Aliou Diallo est allé en prise directe de l’ensemble des communautés du Macina. C’est ainsi qu’il a successivement été reçu par les leaders des communautés dogon, bozo, bobo, soninké, bambara, malinké et peul. «Je viens pour vous apporter le réconfort et l’espoir de lendemains meilleurs, chers frères et soeurs», affirma le candidat de la «nouvelle indépendance» à une foule visiblement séduite par l’image de renouveau qu’incarne cet entrepreneur qui a su briller dans le domaine de l’or.

Devant ces populations, Aliou Diallo a expliqué dans le détail son plan pour la réconciliation et le rétablissement de la confiance entre, d’une part, l’État et les populations et, d’autre part, entre les populations elles-mêmes. «Nous allons faire du chantier de la recherche de la paix la priorité absolue de notre équipe», rassura-t-il. Cela fut un moment très fort en émotion pour des populations qui nourrissent un sentiment d’abandon par le Mali.

Le clou de la sortie en quatrième région fut le passage obligé chez le très influent Diadié Bah, un opérateur économique qui est le principal acteur du développement de la localité de Niono. Gagnant des législatives de 2013 dont les résultats furent invalidés par la Cour Constitutionnelle, Diadié Bah tenait à faire une démonstration de force à Niono. Pari réussi puisque ce ne sont pas moins de 3.000 personnes qui y ont accueilli le candidat Aliou Diallo, selon Anne Testuz, directrice de la communication du candidat de l’ADP-Maliba.

Pour Aliou Diallo, cette sortie est le signal de l’implantation réussie de ses soutiens. «La victoire est à portée de main ainsi que j’ai pu le constater. Les Maliens sont plus que jamais mobilisés pour obtenir le changement qu’ils méritent», a-t-il conclu.

Le périple ségovien a conduit la délégation dans une vingtaine de villages. Déterminé à s’imposer au soir du 29 juillet, Aliou Diallo travaille à aller au contact du plus grand nombre de Maliens avant la clôture de la campagne électorale du 1er tour, prévue pour le 27 juillet prochain.

Ahmadou CISSÉ