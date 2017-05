Aïkido, passation de grades : 100% DE REUSSITE

La cérémonie de passation de grade du dojo maître Saouty Koné s’est déroulée, le samedi 29 avril, au sein dudit dojo à Niaréla. L’événement était présidé par le président de la Fédération malienne d’aïkido, Soumaïla Diakité, en présence du président de la ligue de Bamako, Fama Coulibaly. Pour magnifier la fête, plusieurs disciplines sœurs se sont mobilisées. Entre autres, on peut citer le taekwondo, le kick boxe, le close combat, le shotokan karate et le kung-fu. Pour la passation de grades, 12 pratiquants étaient concernés. 4 postulaient pour la ceinture noire 1re dan, 3 pour la 2è dan et 5 pour la 3è dan. Tous les candidats ont réussi à l’examen de passage. Trois temps forts ont marqué la cérémonie. La première étape était la démonstration des différentes disciplines des arts martiaux qui avaient effectué le déplacement. La deuxième étape consistait à honorer les Aïkidokas les plus méritants pour leur passation de grade supérieur. La dernière étape consistait à remettre les attestations de reconnaissance à tous les participants. Après la remise des attestations, la Fédération malienne d’aïkido a rendu un vibrant hommage à maître Saouty Koné pour sa détermination dans le progrès de la discipline dans notre pays. «Je suis très heureux pour la réussite de cette cérémonie qui a enregistré la présence des dirigeants de notre fédération. Ils sont venus m’épauler. Je remercie aussi les autres disciplines sœurs qui m’ont apporté leur soutien », a déclaré maître Saouty Koné, ceinture noir 5è dan.

Moctar DIOP