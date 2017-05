Aïkido : MAÎTRE FANA AMADOU COULIBALY, NOUVEAU PRESIDENT DE LA LIGUE DE BAMAKO

La ligue d’aïkido du district de Bamako a un nouveau président. Il s’appelle Maître Fana Amadou Coulibaly qui a été porté à la tête de l’instance dirigeante de l’aïkido de la capitale, le 15 avril dernier, à l’issue de la 6è Assemblée générale élective. La rencontre s’est déroulée au siège de la Fédération malienne d’aïkido (FEMA) sis au stade Modibo Keïta, en présence de plusieurs personnalités, dont la secrétaire aux relations extérieures de la FEMA, Maître Coulibaly Fanta Diallo qui assurait l’intérim du président de la fédération, Maître Souleymane Diakité ; le secrétaire administratif de la FEMA, Maître Baba Traoré et le vice-président du bureau sortant de la ligue, Maître Ousmane Kouyaté. L’enjeu principal de l’assemblée était l’élection du nouveau bureau de la ligue du district. Le bureau sortant avait été confronté à de nombreuses difficultés qui ont joué sur le bon fonctionnement de l’aïkido du district. Parmi ces difficultés, on peut citer la gestion des différents dojos de Bamako, le manque de communication entre les membres du bureau, le manque de coordination entre la ligue et le bureau fédéral. Dans son allocution d’ouverture, Maître Coulibaly Fanta Diallo exhortera les délégués à tirer les enseignements de ce qui n’a pas marché et à ne pas se tromper dans le choix des femmes et hommes appelés à remettre l’aïkido du district sur les rails. Après avoir invité les autorités administratives de Bamako à soutenir la discipline, la représentante du président de la FEMA dira qu’elle est convaincue que «l’aïkido malien sortira grandi de cette 6è assemblée générale de la ligue de Bamako». Le vice-président du bureau sortant de la ligue, Maître Ousmane Kouyaté, abondera dans le même sens, en invitant les pratiquants d’aïkido de Bamako à redoubler d’efforts pour la bonne marche de la discipline dans notre pays. A l’issue des travaux, un bureau de 23 membres a été mis en place, avec comme président Maître Fana Amadou Coulibaly, ceinture noire 3è dan. Les postes de secrétaire général et de trésorier sont revenus, respectivement, à Modibo Dianka et Moctar Cheick Kamian, alors que le secrétariat à l’organisation a été confié à Issa Guindo. Quant à Mme Bathily, elle s’occupera de la communication. Dans son allocution de clôture, le nouveau président de la ligue du district a adressé ses remerciements aux délégués pour le choix porté sur sa personne, avant d’indiquer que la priorité de son équipe sera la redynamisation et la promotion de l’aïkido au niveau régional.

Maître Amadou NIARé FEMA