Agence pour la promotion des exportations du Mali : BIENTOT UNE FEUILLE DE ROUTE POUR AMELIORER SES PERFORMANCES

La 5è session ordinaire du conseil d’administration de l’Agence pour la promotion des exportations du Mali (APEX-Mali) s’est tenue hier, au ministère du Commerce. La session a été présidée par Alwata Ichata Sahi, présidente du conseil d’administration. A l’ouverture des travaux, elle a souligné que la présente session marque l’opérationnalisation de l’APEX qui, créée en 2012, était jusque là, confrontée à de sérieux problèmes de ressources humaines (en raison de la modicité des moyens financiers). Mais aujourd’hui, elle dispose d’une équipe de cadres jeunes, dévoués, confiants, compétents et capables désormais de relever les défis auxquels elle doit faire face. La présidente du conseil d’administration a aussi expliqué que l’Agence envisage très prochainement d’organiser un atelier de lancement d’une feuille de route pour l’amélioration de ses performances en collaboration avec le Centre du commerce international (ITC) dont le siège se trouve à Genève. Notons que l’ITC est une agence d’exécution des Nations unies qui a reçu un financement du gouvernement allemand en faveur du Mali à travers l’APEX. Par ailleurs, des plateformes sont désormais établies entre l’APEX et des structures similaires de partenaires bilatéraux tels que Maroc Export, ALGIEX (Algérie), CEPEX (Tunisie), le Centre des Pays–Bas pour la promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI) ou l’US-AID pour tirer profit de l’AGOA et l’Union européenne à travers le PACCIR-UEMOA, a indiqué la président du conseil d’administration. En outre, Ichata Alwata a rappelé que la dernière session extraordinaire, tenue en novembre dernier, a préconisé des solutions pour le financement du développement de certaines des filières nationales à l’exportation comme la noix de cajou et le sésame. Elle a également attiré l’attention sur le fait que le réseau mondial des organisations de promotion du commerce avait tenu sa 11è conférence à Marrakech en novembre 2016, pour se pencher sur les problèmes communs et surtout sur les opportunités. Dans ce cadre, des initiatives que l’Agence compte concrétiser sont en cours pour l’année 2017. Il s’agit de la stratégie nationale de promotion et de développement des exportations, du portail électronique de l’APEX, de la réalisation d’une étude pour la formulation d’un programme de développement à l’exportation de la viande de notre pays et d’une étude sur l’impact des redevances sur la commercialisation des produits forestiers non ligneux (beurre et noix de karité, gomme arabique) dont le rapport doit être disponible. En outre, un atelier sera initié pour les parties prenantes à savoir les exportateurs de produits de cueillette et l’administration des Eaux et Forêts. La présidente a saisi l’opportunité pour remercier l’ensemble des partenaires de l’APEX.

Abdourhamane TOURE