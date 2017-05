Afrobasketball masculin 2017 : LA CENTRAFRIQUE S’ADJUGE LE DERNIER TICKET

On connaît, désormais les noms des 16 pays qualifiés pour la phase finale de l’Afrobasket masculin 2017 que l’Angola abritera, en septembre. Il s’agit du Mali, du Nigeria, de l’Angola, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la République Démocratique du Congo, de l’Egypte, du Maroc, du Mozambique, du Sénégal, de la Tunisie, de l’Ouganda, de l’Afrique du Sud, de la République Centrafricaine, de la Guinée et du Rwanda.

Les deux derniers ont été invités par FIBA qui a pris cette décision lors de son assemblée générale de mi-mandat qui s’est tenue, en mars, à Bamako. Le dernier ticket qualificatif a été enlevé par la République Centrafricaine qui s’est classée première du mini-championnat à trois que notre pays a abrité, du 19 au 21 mai. La compétition a mis aux prises la République Centrafricaine, le Tchad et le Zimbabwe (le Cap-vert a déclaré forfait).

La sélection centrafricaine a décroché le précieux sésame en signant deux victoires, en autant de sorties. Lors de leur première sortie, les Centrafricains ont dominé le Zimbabwe (79-55) et 24h, plus tard, ils remettront ça face au Tchad battus sur le fil (67-64).

«C’est la concentration qui a été la clé de notre succès. Au dernier quart temps, le coach nous a demandé de rester concentrés pour ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont été fatales à l’équipe, lors des éliminatoires. Dieu merci, nous sommes restés dans le match face à une bonne équipe du Tchad. Je pense que la République Centrafricaine mérite sa place à l’Afrobasket», réagira le capitaine centrafricain, Kouguerre Max Martial.

Dans le camp adverse, le capitaine Noubaramadji Asnal dira que la rencontre était à la portée de son pays et qu’il y a beaucoup de regrets, après cette élimination. «C’est une grande déception, le match était à notre portée mais nous avons mal géré les dernières minutes de la partie. Nous pouvions gagner cette rencontre mais nous avons manqué de concentration, au mauvais moment. Ce sont des choses qui arrivent au basket, il faut faire avec», lâchera le capitaine tchadien.

Boubacar THIERO

LES RéSULTATS

Zimbabwe-Centrafrique : 55-79

Tchad-Zimbabwe : 57-45

Centrafrique-Tchad : 67-64