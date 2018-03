Affrontements intercommunautaires dans le cercle de Koro :LE PREMIER MINISTRE SUGGÈRE L’ENVOI D’UNE MISSION MULTIDIMENSIONNELLE

Faire en sorte que la paix et la concorde reviennent à Koro, tel était l’objectif de la rencontre que le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, a eue, hier, avec les membres de l’association culturelle «Ginna-Dogon». La délégation était conduite par le président de l’association, Mamadou Togo. C’était en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Salif Traoré et de son collègue de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Mohamed El Moctar. Au cours des échanges, les membres de l’association culturelle «Ginna-Dogon» ont fait part de leurs préoccupations au chef du gouvernement par rapport aux affrontements intercommunautaires dans la 5è région, et particulièrement dans le cercle de Koro. Mamadou Togo a confié que ses échanges fructueux avec le Premier ministre ont permis de dégager quelques pistes afin d’apaiser la situation. Il a précisé que l’association a proposé au Premier ministre le désarmement de tous les porteurs d’arme et l’instauration d’un cadre d’échange entre les communautés peuhles et dogons pour résoudre définitivement ce conflit qui dure depuis très longtemps et qui a fait plusieurs victimes.

En outre, Mamadou Togo a fait savoir que les communautés peuhles et dogons n’ont aucun intérêt à ce que ce conflit perdure. «Après une analyse, nous sommes parvenus à la conclusion qu’il y a des gens qui ne veulent pas que la paix règne entre les communautés et que le Mali retrouve la sécurité», a-t-il révélé. En réponse, le Premier ministre a insisté sur l’apaisement et suggéré l’envoi très rapide d’une mission multidimensionnelle afin de résoudre ce problème.

Mamadou SY