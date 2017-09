Adduction d’eau potable : UN PROGRAMME DE 5000 BRANCHEMENTS SOCIAUX

Le ministre de l’Energie et de l’Eau a procédé au lancement de ce programmeà Sikasso la semaine dernière.

Les localités de Kati, Kayes, Koutiala et Sikasso sont concernées

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 3 du Programme d’urgences sociales d’accès à l’énergie et à l’eau potable 2017-2020, le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini, a effectué du 15 au 18 septembre dernier, une mission dans les régions de Sikasso et Mopti. Au cours de cette visite, il a procédé au lancement officiel du Programme de réalisation de 5000 branchements sociaux d’accès à l’eau potable à Kati, Kayes, Koutiala et Sikasso. Ces branchements sont effectués en faveur des familles diminues.

Notons que les travaux de renforcement des systèmes d’adduction d’eau potable des Centres de Kati, Kayes, Koutiala et Sikasso ont été effectués grâce à l’appui danois et suédois au Programme sectoriel eau et assainissement. Le coût total de ces travaux est estimé à 12,275 milliards de Fcfa. Les investissements de Sikasso, eux, ont couté 3,566 milliards de Fcfa. Le programme prévoit la réalisation de 5000 branchements promotionnels dont 2000 à Sikasso, 1000 à Koutiala, 500 à Kati et 1500 à Kayes. Le coût d’un branchement promotionnel pour une famille est de 50 000 Fcfa dont 40 000 Fcfa pour les travaux de branchement et 10 000 pour l’avance sur la consommation et les frais de dossiers. C’est dans la famille de Kalifa Diallo à Lafiabougou (Sikasso) que le ministre a lancé l’opération 5000 branchements promotionnels en présence de l’ancien ministre de la Santé, Ousmane Koné, du gouverneur de la 3è Région, Bougouzanga Coulibaly, de la représentante du maire de Sikasso, Mme Touré Ramata Bagayogo et du représentant des familles fondatrices de Sikasso, Abdoulaye Traoré. Kalifa Diallo, le premier à bénéficier du branchement promotionnel, expliquera qu’avant cette mesure, ses enfants faisaient la corvée d’eau sur une longue distance avant d’aller à l’école. Ce qui est très pénible, a-t-il ajouté, avant de remercier les autorités et souhaité que toute la ville bénéficie du branchement social.

Le représentant des notabilités, Abdoulaye Traoré a remercié le président de la République et le gouvernement. Mme Touré Ramata Bagayogo ajoutera que par ce geste, le gouvernement réaffirme son attachement aux populations. Elle a exhorté les habitants de la Commune du Kénédougou à un changement de comportement pour mieux prendre soin des nouvelles installations. Quant au ministre Malick Alhousseini, il a adressé ses vifs remerciements au royaume du Danemark pour son appui tout en rappelant que l’axe 3 de la Déclaration de politique générale du Premier ministre, relatif à l’eau potable, oriente son département pour faciliter l’accès au précieux liquide (accès géographique et financier) pour les populations à faibles revenus grâce à la multiplication des aménagements et des points d’eau y compris en milieu urbain et semi urbain. C’est-à-dire là où les populations, déjà en difficulté, payent l’eau quatre à cinq fois plus cher qu’un abonné ordinaire. Il a ensuite souligné que le gouvernement a décidé d’assortir l’exécution des quatre adductions d’eau potable de Kayes, Kita, Koutiala et Sikasso comme l’expression de la prise en compte de la dimension sociale dans les programmes et projets d’accès à l’eau potable des populations.

Concernant Sikasso, en plus des 1500 branchements prévus, il a engagé la SOMAPEP et la SOMAGEP à réaliser 1000 autres branchements supplémentaires afin que les femmes et les enfants puissent être affranchies définitivement de la corvée d’eau et se tournent vers l’entrepreneuriat et l’apprentissage. A cela, il faut ajouter qu’avec l’appui du programme, la production d’eau potable a été augmentée de 11 000 m3 par jour soit une augmentation de plus de 100% et le réseau de distribution a été optimisé et rallongé de 178,2 kilomètres soit une augmentation de 45%. Par ailleurs, depuis le 24 avril 2017, la ville est permanemment approvisionnée en eau potable. Toujours en 3è région, le programme prévoit la réalisation de 224 forages productifs équipés de pompes à motricité humaine, de 106 systèmes d’hydrauliques villageoises améliorés, 41 systèmes d’adduction d’eau potable munis de 417 bornes fontaines ainsi que la réhabilitation de 300 pompes à motricité humaine, de 11 SHVA et de 1 AEP. Dans le processus enclenché, il est également prévu de renforcer les systèmes d’alimentation en eau potable de Sélingué et de Bougouni. Un programme similaire de branchement social sera exécuté dans ces localités. Dans le domaine de la production, du transport et de la distribution de l’électricité, le ministre a fait savoir que des actions ont été lancées. Il s’agit notamment du Projet de construction de la liaison 225 kv double terne Sikasso-Bougouni-Sanankoroba-Bamako qui contribuera à l’accroissement de la capacité de transit du système de transport d’énergie électrique du Mali dans le cadre du Projet d’interconnexion Ghana, Burkina et Mali.

En outre, pour ce qui est de la 3é Région, la décision gouvernementale de transfert de la gestion du service public de l’électricité par la société Energie du Mali aboutira d’ici la fin de 2018. Il s’agit aussi de l’électrification des localités de Kolondiéba, Yorosso, Yanfolila, Kadiolo, Zégoua, Kouri et Mahou.

Le lancement de l’opération 5000 branchements sociaux ou promotionnels a enregistré la présence du directeur national de l’hydraulique Yaya Bocar et des deux directeurs généraux de la SOMAGEP et de la SOMAPEP Boubacar Kane et Aly Diallo.

Envoyé spécial

Abdourhamane TOURE