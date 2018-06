Adaptation de l’agriculture au changement climatique: LA NORVèGE APPORTE UN APPUI DE PRèS DE 4 MILLIARDS DE FCFA

L’agriculture résiliente aux changements climatiques et la sécurité alimentaire demeurent l’un des principaux piliers de l’engagement de la Norvège au Mali. Fidèle à cet engagement, l’ambassade du royaume de Norvège à Bamako vient de mettre une enveloppe financière d’environ 4 milliards de FCFA à la disposition de notre pays pour financer la phase II du projet «Adaptation de l’agriculture et de l’élevage au changement climatique» pour la période de juin 2018 à décembre 2022. Les documents consacrant l’octroi de cette subvention ont été signés lundi dernier dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, par le ministre Tièman Hubert Coulibaly et la chargée d’Affaires de l’ambassade de Norvège au Mali, Synne Emilie Bjornra. Pour rappel, la première phase dudit projet, en cours d’exécution, a été soutenue par le ministère norvégien des Affaires étrangères à hauteur de 2,7 milliards de FCFA. Pour la mise en œuvre de la deuxième phase, le Mali a sollicité et obtenu un avis favorable de la Norvège qui apporte une nouvelle enveloppe de 58,5 millions de couronnes norvégiennes, soit près de 4 milliards de FCFA. Cette phase permettra l’amélioration de la sécurité alimentaire et la nutrition familiale. Elle offrira aussi la possibilité aux agriculteurs d’adapter leurs activités aux changements climatiques, grâce à l’utilisation de techniques plus performantes qui pourront augmenter la productivité agricole.

Après avoir apposé sa signature au bas des documents, Synne Emilie Bjornra a affiché un réel sentiment de satisfaction. «Aujourd’hui, nous sommes très heureux de pouvoir signer l’accord pour la deuxième phase», s’est-elle félicitée, tout en soulignant qu’il s’agit du premier accord bilatéral que nos deux pays signent après l’ouverture récente de l’ambassade de Norvège au Mali. Aussi, s’agit-il «d’une prolongation» de la coopération entre l’Ambassade et l’Institut d’économie rurale du Mali (IER) qui bénéficie, depuis 2010, du soutien de la Norvège, notamment dans ses efforts d’adaptation des systèmes agricoles aux changements climatiques dans les régions du Centre et du Nord de notre pays.

Le projet «Adaptation de l’agriculture et de l’élevage au changement climatique» est, selon la diplomate, un projet de développement basé sur la recherche, utilisée pour maximiser les effets et cibler les efforts là où ils sont le plus nécessaires. «De plus, nous sommes heureux que les femmes et les jeunes soient parmi les principaux groupes cibles», a ajouté l’ambassadeur, avant de déplorer l’insécurité qui affecte négativement les capacités à mettre en œuvre des programmes. Synne Emilie Bjornra a réitéré le soutien ferme de son pays à tous les efforts visant à promouvoir la paix et à renforcer la stabilité au Mali.

Aussi «heureux» de signer cette convention, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a expliqué que cet argent permettra, sans aucun doute, aux couches ciblées (femmes et jeunes) de mieux faire face aux défis actuels. «Le climat change. Nous sommes souvent dans les situations de totale imprévisibilité et non prédictibilité des paramètres. Le rythme agricole traditionnel de beaucoup de pays est perturbé et les capacités de survie sont impactées», a-t-il indiqué. Adapter l’agriculture aux changements climatiques par les méthodes scientifiques est alors, selon Tièman Hubert Coulibaly, un thème très important, surtout dans notre pays où les choses ne sont plus comme avant.

«Nous avons des pluies précoces, souvent tardives et reparties de manière un peu erratique par rapport à ce que nous connaissions. Cette situation induit une nécessité réelle de s’adapter et d’avoir des méthodes pour faire face à ces changements qui perturbent notre rythme normal», a relevé le ministre Coulibaly. Ce projet, a-t-il poursuivi, est l’occasion pour les jeunes et les femmes de s’approprier de nouvelles méthodes à même de leur permettre de s’épanouir et d’éviter certaines ruptures alimentaires. Enfin, Tièman Hubert Coulibaly n’a pas manqué d’apprécier «l’efficacité de notre coopération avec la Norvège».

