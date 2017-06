Actions humanitaires : partenariat solide entre l’ONG Agir et le Croissant rouge des émirats Arabes Unis

La présidente de l’ONG AGIR et épouse du chef de l’Etat, Mme Keïta Aminata Maïga et le secrétaire général adjoint du Croissant rouge des Emirats Arabes Unis, Fahad Soultane, ont signé, hier à Koulouba, un mémorandum d’entente entre leurs structures.

La cérémonie solennelle de signature s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Samba Alhamdou Baby, de l’ambassadeur du Mali auprès des Emirats Arabes Unis, Boukary Sidibé dit Kolon, et du coordinateur de l’ONG AGIR, Mamadou Sissoko.

Le document paraphé fixe les modalités du partenariat entre les deux parties. Mamadou Sissoko a expliqué que cette signature est l’aboutissement d’une démarche entamée, depuis bientôt six mois, entre l’ONG AGIR et le Croissant rouge des Emirats Arabes Unis. Pour lui, la signature de ce document de partenariat est significative pour son ONG, à plus d’un titre.

Par ailleurs, le coordinateur de l’ONG AGIR a rappelé que le Croissant rouge est reconnu mondialement comme étant l’une des plus puissantes organisations non gouvernementales, évoluant dans l’humanitaire.

Il convient de rappeler aussi que l’ONG AGIR, depuis plusieurs années maintenant, mène aussi des actions humanitaires en faveur des démunis dans toutes les Régions du Mali et dans le District de Bamako. Elle accompagne les politiques du gouvernement pour soulager les populations. En outre, le coordinateur de l’ONG AGIR a expliqué que ce partenariat entre les deux structures va démarrer par des actions humanitaires, à l’endroit des orphelins du Mali, et après, d’autres programmes seront définis dans les domaines d’intervention de la santé, l’éducation, le développement rural et de la formation.

Quant à Fahad Soultane, il a expliqué que AGIR a une expérience de plusieurs années et que cette ONG intervient dans toutes les Régions du Mali et dans le District. C’est une organisation partenaire avec laquelle le Croissant rouge des Emirats Arabes Unis peut travailler pour apporter, un soutien aux frères et sœurs du Mali. En se réjouissant de la signature de ce mémorandum d’entente, il a exprimé sa gratitude à la Première dame.

Celle-ci a remercié le responsable du Croissant rouge des Emirats Arabes Unis pour sa présence à la cérémonie qui dénote de l’intérêt qu’il porte au peuple malien.

Mme Keita Aminata Maïga a aussi remercié singulièrement l’ambassadeur de notre pays aux Emirats Arabes Unis. Pour elle, ce diplomate n’a ménagé aucun effort pour sceller ce partenariat par la signature du mémorandum d’entente. L’épouse du chef de l’Etat a aussi rendu un hommage appuyé au département en charge de la Solidarité et à tous ceux qui œuvrent pour le bien-être du peuple malien.

Aminata D. SISSOKO