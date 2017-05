Accès aux services sociaux de base : RESOLUMENT DANS L’ACTION ET LA CONVERGENCE

La réunion du Comité interministériel du secteur social et culturel qui s’est réunie hier a créé le cadre dans lequel les ministères concernés doivent s’appliquer pour donner plus d’efficacité aux actions de solidarité

Le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga, a présidé, hier, dans l’après-midi, dans la salle de conférence de la Primature, la réunion de coordination du Comité interministériel pour le secteur social et culturel. C’était en présence des ministres concernés par ces deux secteurs stratégiques (plus d’une dizaine).

À l’issue de la rencontre, le ministre coordinateur du secteur social et culturel, le chef du département de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadou Konaté a souligné que la réunion a permis au Premier ministre d’indiquer le cadre dans lequel il souhaiterait voir travailler les ministres et les attentes qui sont les siennes. « Parmi ces attentes, il y a la synergie dans les actions ; l’effectivité de manière vraiment opérationnelle de la solidarité gouvernementale ; la prise en compte des dimensions stratégiques de notre action et des dimensions opérationnelles convergentes de nos interventions », a-t-il précisé.

Selon Hamadou Konaté, le chef du gouvernement a beaucoup insisté sur la nécessité de faire des choix mais aussi sur l’obligation d’exécuter les engagements pris à partir des choix que les ministres auront faits.

« Je pense que c’est une rencontre assez utile que nous venons de faire. Elle nous a permis de créer le cadre dans lequel nous allons appliquer ce dont nous avons toujours été convaincus. À savoir qu’une intervention dans le secteur de la santé ne sera jamais complète aussi longtemps qu’elle ne sera pas accompagnée d’une intervention dans le secteur de l’éducation par exemple », a assuré le ministre coordinateur du secteur social et culturel.

Pour lui, il est important de savoir qu’une intervention dans les secteurs de l’éducation et de la santé ne sera jamais attractive aussi longtemps qu’elle ne permet pas de ne nous préoccuper des perspectives d’emplois. Avant d’insister sur la nécessité de se préoccuper des disparités et de se mobiliser pour les réduire.

Toujours selon le ministre Konaté, quand on parle par exemple de l’école, il y a lieu de se préoccuper de la disparité fondée sur le genre. « ça fait intervenir plusieurs ministères, ça fait intervenir de manière convergente sur un certain nombre de questions et que les ministres apprennent à travailler ensemble dans ces domaines est très important », a admis le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire.

« Nous allons mettre l’accent prioritairement autour de l’axe de l’accès aux services sociaux de base, comment faire en sorte que nous ayons un accès géographique et financier aux services sociaux de base qui va nous amener donc à développer les mécanismes de protection sociale qui doivent accompagner », a développé le ministre coordinateur.

Hamadou Konaté a enfin parlé de la création d’un dialogue fructueux entre les différents partenaires qui sont les bénéficiaires de l’action mais qui sont aussi ceux qui accompagnent les autorités dans une bonne conduite de l’action, d’où la relation gouvernement – société civile.

Massa SIDIBÉ