Accès aux services bancaires de base : « BNDA MOBILE » EST LA

La Banque nationale de développement agricole a lancé son nouveau produit « BNDA Mobile », hier à son siège lors d’une conférence de presse.

La Banque nationale de développement agricole a lancé son nouveau produit « BNDA Mobile », hier à son siège lors d’une conférence de presse. L’établissement financier entend assurer une large vulgarisation et diffusion de cette nouvelle offre de service qui participe à l’atteinte de l’inclusion financière via les possibilités offertes par les innovations technique et technologique, a expliqué le président directeur général, Moussa Alassane Diallo.

Initié par Mme Cissé Aïcha Touré, directrice des opérations, «BNDA Mobile» est la première solution mobile au Mali qui permet d’effectuer des opérations ou de consulter son compte depuis son téléphone mobile. Ce nouveau produit, qui s’appuie sur le développement de la téléphonie mobile à travers le Mali, permet l’accès aux services de la BNDA en tout lieu et à tout moment dans notre pays et même depuis l’extérieur, a expliqué le directeur commercial et marketing, Souleymane Waïgalo.

Il s’agit d’une innovation qui permet au client la consultation, à son initiative, de son solde et de son relevé, a précisé M. Waïgalo. Cette innovation offre la possibilité d’effectuer des virements soit en faveur d’un autre compte ou en faveur d’un autre client, a précisé le directeur marketing, qui a ajouté que la première condition pour avoir accès à ce service «simple, rapide et pratique» est d’être d’abord un client BNDA. Il faudrait ensuite, en plus d’avoir un téléphone portable personnel, souscrire à ce service au niveau des points de vente BNDA pour un coût de souscription de 500 Fcfa pour l’ensemble des produits «BNDA Mobile».

Cette souscription, selon Waïgalo, donne accès aux quatre produits opérationnels de «BNDA Mobile», qui seront opérationnels dans un premier temps. Il s’agit, rappelons-le, de la possibilité de «consultation de son solde et de mini relevé qui retrace l’historique des quatre derniers mouvements effectués sur le compte ; des virements entre les comptes d’un même client et en faveur d’autres clients BNDA», a énuméré le directeur commercial, avant de révéler le mode d’utilisation du nouveau produit « BNDA Mobile ».

Ainsi, pour consulter son solde, dira M. Waïgalo, le client écrit « SO » suivi de son identifiant et l’envoie par SMS au 36012. Le client écrit ensuite « RE » suivi de son identifiant et l’envoie par SMS au 36012 pour demander son relevé. «La BNDA vous répond instantanément avec un SMS notifiant le solde de votre compte ou les derniers mouvements effectués sur votre compte», a rassuré le directeur commercial de la banque agricole.

Le client envoie, pour faire un virement de son compte courant vers un autre compte à lui, en faisant VI + identifiant compte 1 + identifiant compte 2 + montant au 36012. Il recevra après cette opération un code secret. Il composera ensuite CV + code secret + 1 (confirmer) ou 2 (annuler) et le virement est effectué. Pour faire un virement depuis votre téléphone mobile vers le compte d’un autre client, le client envoie VC + identifiant + montant au 36012. Le destinateur du virement recevra un message et pourra ensuite valider l’opération effectuée en composant : VL + code secret + identifiant + montant. A son tour, l’expéditeur enverra au 36012 CC + code secret + 1 (confirmer) ou 2 (annuler). Et le virement est effectué. Le SMS est tarifé selon le mode de tarification habituelle des SMS des opérateurs de téléphonie mobile.

Après l’opérationnalisation effective et le perfectionnement de ce premier groupe de produit qui ne nécessite pas d’intermédiaires, entrera plus tard en vigueur dans un délai pas trop long un second groupe de produits qui exige un intermédiaire, a révélé M. Waïgalo. Au nombre de ces services, il a cité «les dépôts d’espèces sur son compte chez un partenaire agréé et les retraits d’espèces sur son compte chez un partenaire agréé».

Après la présentation du nouveau produit «BNDA Mobile» et de son mode d’utilisation, les journalistes ont posé des questions essentiellement sur les dispositifs de protection des clients contre les cybercriminels et les arnaques. En réponse, les responsables de la banque ont expliqué que ce produit n’est pas une opération virtuelle. «La solution proposée est totalement sécurisée car elle est intégrée dans l’architecture du système d’information bancaire de la BNDA», ont-ils assuré en précisant que les opérations se font exclusivement par téléphone et que le plafond est d’un million de Fcfa par virement dont le nombre d’opération est limité par client, par jour et par semaine.

C. M. TRAORE