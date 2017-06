Conseil économique, social et culturel : DÉBUT DES TRAVAUX DE FINALISATION DU RÉCUEIL ANNUEL

Les travaux de la 5è session ordinaire de la 5è mandature du Conseil économique, social et culturel (CESC) ont débuté hier sur le thème : « Recueil annuel 2017, des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile ».

La cérémonie d’ouverture présidée par Dr Boulkassoum Haïdara, président du CESC, a enregistré la participation du Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, et des membres du gouvernement. Etaient aussi présents des représentants des institutions, du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées dans notre pays.

La présente session, qui s’étendra jusqu’au 19 juin prochain, sera consacrée à la finalisation et à l’adoption du Recueil annuel 2017 des attentes, besoins et problèmes de la société civile sur toute l’étendue du territoire conformément aux dispositions de l’article 107 de la Constitution. Ce document élaboré est destiné au président de la République, au chef de l’exécutif ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale, selon Dr Boulkassoum Haïdara. Dans son allocution d’ouverture, il a expliqué que des délégations du Conseil ont sillonné toutes les régions accessibles du pays pour l’accomplissement de cette mission constitutionnelle.La mission de recueil de cette année a rendu également visite aux Maliens établis en Guinée Conakry, au Nigeria, au Congo Brazzaville, en Belgique, en Allemagne et en Chine. A cet effet, le président du CESC a remercié les ministères de la Sécurité et de la Protection civile, de l’Administration territoriale, des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dont les implications ont permis la réussite de leurs différentes missions à l’intérieur mais aussi à l’extérieur. Il a également réitéré les remerciements de son institution aux gouverneurs des régions, préfets, conseils régionaux, maires et cadres techniques des services régionaux ainsi qu’aux représentants de la société civile pour leur assistance constante pendant toute la durée de leurs missions.

Par ailleurs, Boulkassoum Haïdara a annoncé qu’en application des dispositions de l’article 108 de la loi fondamentale, son institution vient d’être saisie pour avis, sur un certain nombre de projets de textes que le Premier ministre a bien voulu leur adresser. Il a assuré que les résultats issus de leurs analyses pourraient être utilement exploités par le gouvernement et l’Assemblée nationale.Sur le plan sécuritaire, le président du Conseil économique a indiqué que le tableau politique, économique, social et culturel de développement du Mali, affiche des signes de satisfaction évidents. Mais le contexte sécuritaire, a-t-il déploré, demeure toujours marqué par des attaques meurtrières récurrentes, des assassinats ciblés contre les populations civiles, les FAMA, les forces alliées (MINUSMA et Barkhane), endeuillant constamment la Nation malienne, les forces onusiennes et la communauté internationale. Au nom de ses collègues, il a saisi l’occasion pour s’incliner pieusement devant la mémoire des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Parlant de l’environnement, le président du CESC a regretté le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le réchauffement climatique. Pour lui, l’Afrique, en tant que victime innocente des conséquences désastreuses de ce fléau écologique, ne peut que souhaiter vivement que la première puissance industrielle du monde revienne sur sa décision pour sauver ensemble notre unique planète.

Evoquant l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger, Dr Haïdara a rappelé que l’année 2017 marque la deuxième année de sa mise en œuvre. Il a salué les efforts des acteurs résolument engagés dans la mise en œuvre effective de cet accord et particulièrement ceux inlassables du président de la République et à travers lui, l’ensemble du gouvernement et la médiation internationale pour les résultats probants obtenus.

Il faut préciser que le CESC a, désormais, la charge d’organiser la prochaine rencontre des présidents de l’Union des conseils économiques et sociaux d’Afrique (UCESA) dans notre pays en octobre 2017. En sollicitant l’accord et le soutien du président de la République, le patron de l’institution économique, sociale et culturelle espère sur l’accompagnement du Premier ministre pour la réussite de ce grand rendez-vous régional.

Pour finir, il a adressé ses vives félicitations à Mgr Jean Zerbo, ordonné par le Pape François à la dignité de cardinal sans oublier de saluer l’éclatante victoire des Aigles cadets à la CAN 2017 des moins de 17 ans à Libreville au Gabon.

Auparavant, l’assistance avait observé une minute de silence à la mémoire de Soumaïla Thiam, membre du CESC, décédé le 22 mai dernier.

Aminata D.SISSOKO