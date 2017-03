4è édition du FINAGRI : QUEL FINANCEMENT POUR LES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLE ?

C’est l’une des questions auxquelles les organisateurs de cette rencontre ont tenté de trouver des réponses en réunissant les acteurs du secteur dans la capitale des Balanzans

La 4è édition du Salon du financement de l’agriculture (FINAGRI) a démarré mercredi dernier à Ségou et doit prendre fin aujourd’hui. La cérémonie d’ouverture était présidée par Dicko Aminata Touré, chef de cabinet du ministère de l’Investissement et du Secteur privé. C’était en présence du gouverneur de la Région de Ségou, Georges Togo, des représentants de plusieurs partenaires, des banques et institutions de microfinance, des coopératives, des organisations de producteurs agricoles, des promoteurs de filières agricoles et des porteurs de projets ainsi que de nombreux exposants. L’édition de cette année est placée sous le thème : «Financement des chaînes de valeur agricole pour l’autonomisation économique de l’homme».

C’est la 2è fois que la capitale des Balazans accueille ce salon après la deuxième édition. Celle-ci est une initiative d’Agri Pro Focus visant à créer un cadre de concertation et de promotion de l’entrepreneuriat agricole sous la forme d’un salon de financement de l’agriculture qui permet de mettre en relation les différents acteurs du secteur agricole et les fournisseurs de services financiers. Organisé chaque année depuis 2014 par Agri Pro Focus avec l’accompagnement des Pays-Bas et plusieurs banques et institutions de microfinance, le salon s’inscrit dans une dynamique de consolidation et d’affermissement de la promotion de l’entrepreneuriat agricole à travers le soutien et l’investissement du secteur financier, seul gage de l’émergence d’une économie malienne ancrée sur le potentiel agro-sylvo-pastoral. Pour accompagner cette dynamique et favoriser les conditions structurelles de transformation de l’agriculture, un accompagnement du secteur privé à tous les niveaux est requis. C’est pourquoi, les organisateurs comptent bien, lors de cette édition, mobiliser auprès des banques et organismes de microfinance, des fonds de garantie au profit des coopératives, des entrepreneurs agricoles et autres acteurs du monde de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’agroforesterie.

Le coordinateur de l’Agro Pro Focus, Oudou Bengaly, a expliqué que le choix porté sur la région de Ségou revêt une importance capitale. Le premier responsable du FINAGRI dira que ce salon qui met en relation les acteurs de la filière agricole et les institutions financières constitue donc une opportunité que les Ségouviens doivent saisir. La manifestation conforte également la région de Ségou, dans sa conviction que la promotion de l’agriculture peut booster de façon durable et globale l’économie du Mali en général et celle de Ségou en particulier.

Le chef de cabinet du ministère de la Promotion de l’Investissement et du Secteur privé, Dicko Aminata Touré, a souligné que le secteur agricole occupe une place de choix dans l’économie nationale car il représente le 1/3 du Produit intérieur brut (PIB), 30% des recettes d’exportation et emploie l’essentiel de la population rurale.

Mais, constate-t-elle, l’accès des agriculteurs aux services financiers adéquats limite fortement l’investissement privé dans l’agriculture.

Pour le chef de cabinet, la mise en place d’un mécanisme de financement accru et diversifié répondant aux besoins des producteurs est donc une nécessité absolue. D’où l’importance de ce salon qui met en relation les agriculteurs et les financiers. Dicko Aminata Touré a souhaité que cette 4è édition du FINAGRI ne soit pas une rencontre de plus, mais qu’elle traduise une plus grande implication des institutions financières dans le financement de l’agriculture.

Pour rappel, l’édition de cette année se déroule à l’hôtel l’Esplanade et regroupe plus d’une cinquantaine d’exposants, 200 porteurs de projets. Environ 4000 visiteurs y sont attendus. En plus de l’espace d’exposition, des entretiens en face-à-face entre les entreprises agricoles et les fournisseurs de services financiers sont au programme de cette quatrième édition.

Plusieurs thématiques sont également au programme comme les contraintes du financement des femmes dans les chaînes de valeur agricole et l’entrepreneuriat agricole ainsi que la promotion du partenariat public-privé (PPP). De même qu’un forum d’échanges et d’apprentissage sur la question liée à la problématique de l’entrepreneuriat agricole et l’accès au financement agricole.

D. COULIBALY

AMAP-Ségou