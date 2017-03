2è édition du Salon du mariage du Mali : LE PROGRAMME PROMET

La 2è édition du Salon du mariage du Mali aura lieu du 14 au 17 avril prochain au Mémorial Modibo Keïta. Le thème retenu cette année est : « La place de l’épanouissement de la femme dans le mariage ». L’annonce a été faite lundi dernier au cours d’une conférence de presse conjointement animée par Mme Togora Koura Keïta, consultante en organisation d’événements familiaux et professionnels et Mme Salimata Togora, administratrice de Alliances T, une agence matrimoniale au Mali qui accompagne les couples à consolider leur union et aide les personnes désirant se marier à trouver l’âme sœur. La rencontre a eu lieu dans un salon de beauté sis à Badalabougou.

Le Salon du mariage du Mali coïncide avec la veille du mois de Ramadan, une période propice pour les mariages au Mali.

Mme Togora Koura Keïta a présenté ce salon comme un lieu de rendez-vous incontournable des couples préparant le plus beau jour de leur vie. Il est dédié aux professionnels du mariage, aux futurs mariés et aux familles. L’objectif de la rencontre est de mener une réflexion sur le mariage dans la société malienne et sur la place qu’il accorde à l’épanouissement de la femme. Il sera l’occasion pour ceux qui désirent organiser un mariage ou autre évènement particulier et de trouver des adresses utiles. Plus de 75 exposants et 10 000 visiteurs sont attendus à cet événement. Au cours du Salon du mariage, il est prévu une foire exposition pour les professionnels du mariage, des conférences et causerie (espace de réflexion sur le mariage dans la société malienne, rencontres et entretiens avec les conseillères sur la vie de couples et les secrets de femme. En outre, il est prévu des ateliers pratiques (préparation de l’encens, Make-Up, cuisine), des animations culturelles ; une soirée blanche avec défilé de mode. Une tombola sera organisée et le mariage du couple gagnant sera célébré. « Nous allons faire un tirage au sort des couples déjà fiancés. Le mariage sera célébré au Mémorial Modibo Keïta le 16 Avril. Nous prévoyons de prendre en charge l’habillement, la coiffure et le maquillage de la mariée si possible du marié également et les offrir un cocktail après la célébration du mariage», a expliqué Mme Togora Koura Keïta.

Il faut rappeler que le Salon du mariage du Mali est organisé par Mme Togora Koura Keïta , consultante en organisation d’évènements familiaux et professionnels, l’agence Alliances T et l’agence de communication Binthily communication. Les pays invités à ce salon seront le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

A. D. SISSOKO