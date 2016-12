Visite du ministre Baby à Kadiolo : L’EMPLOI DES JEUNES RURAUX A CŒUR

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mahamane Baby était en visite à Kadiolo le 2 décembre dernier. Il était accompagné d’une forte délégation et a été chaleureusement accueilli par les jeunes qui voulaient sans doute lui témoigner de leur reconnaissance pour l’intérêt qu’il porte à la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle des jeunes ruraux a travers le projet Formation professionnelle et insertion dans les filières agricoles et appui à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux (FIER).

Selon les responsables nationaux et régionaux de FIER qui étaient aux cotés du ministre, le projet permettra à court terme d’impulser l’emploi des jeunes dans le domaine agricole.

Doté de moyens financiers importants, il a comme objectif de développement de promouvoir l’accès des jeunes ruraux (femmes et hommes) à des opportunités d’insertion et d’emplois attractifs et rentables dans l’agriculture et les activités économiques connexes. La tutelle du projet est assurée par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Après un bain de foule soutenu par des animations folkloriques, le ministre Mahamane Baby a visité un établissement de formation professionnelle, l’Institut des technologies agricoles Sériba Diabaté identifié par le projet FIER. Il était accompagné du premier adjoint au préfet du Cercle de Kadiolo, Namakan Touré, du président du conseil de Cercle, du maire et d’autres responsables de l’administration locale.

Au terme de la visite de l’établissement qui a vu le jour en 2010, son promoteur Moulaye Diabaté a expliqué que l’établissement forme les titulaires du DEF et les agents techniques subalternes des services techniques d’agriculture aux techniques modernes en leur prodiguant une formation de qualité tenant compte de l’évolution technologique.

L’institut compte 445 élèves dont 318 filles repartis entre les filières du machinisme agricole, la technique de l’agriculture, l’élevage et les eaux et forêt.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a vivement félicité le promoteur de l’établissement et son personnel d’encadrement avant de remercier les responsables du projet FIER pour leur assistance technique et pédagogique.

Mahamane Baby a tenu à assurer du soutien du département de l’Emploi et de la Formation professionnelle à l’institut pour le bien être socio-professionnelle des jeunes ruraux.

C. BATHILY

Amap-Kadiolo