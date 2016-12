Transfert : 216 DEMISSIONS SUR LE BUREAU DE LA LIGUE DE BAMAKO

La nouvelle saison est déjà lancée pour les clubs avec le traditionnel marché des transferts. Une fois encore, les deux poids lourds du football national, le Djoliba et le Stade malien se taillent la part du lion. Ils ont fait démissionner chacun une dizaine de joueurs

La date des démissions a expiré le 30 novembre. Comme lors des précédentes saisons, plusieurs dizaines de joueurs souhaitent changer de couleurs puisqu’ils sont 216 à déposer leur démission sur le bureau de la ligue de Bamako. C’est dire que les clubs ont été très actifs sur le marché des transferts, à l’image du Stade malien qui a pioché quelques «gros poissons» chez ses conquérants directs. En effet, les Blancs ont fait démissionner une dizaine de joueurs et pas des moindres. Entre autres on peut citer Hamed Marius Assoko, Moussa Y. Maïga, Bourama Sidibé (Onze Créateurs), Idrissa Sogodogo (LC. BA.), Fodé Lamine Keïta (ASOM), Mahamadou El Bachir Diallo, Adama Samaké (Réal), Soumaïla Sidibé, Siaka Bagayoko (Djoliba). Le grand rival djolibiste n’est pas demeuré en reste. L’équipe de Hérémakono enregistre les arrivées de Moussa Mariko, Moussa Koné, Mamadou Kouyaté, Siékoua Eric Diomandé tous sociétaires ou plutôt ex-sociétaires du Stade malien, Oumar Kida (ASB), Moriba Diop (FC Seaman), Mamadou Traoré (AS Police), Mamdou Sow (FC Gaoussou), Moussa Draba (ASOM), Kanadjigui Koné (Réal), Amah Kamaloudine (ASKO), Boubacar Traoré (LC. BA), Sékou Diarra (Onze Créateurs). S’ajoute à cette liste le nouvel entraîneur des Rouges, Fanyeri Diarra qui remplace Nouhoum Diané. Il s’agit là d’un come back pour l’ancien défenseur international qui a fait un bref passage à la tête de son ancien club lors de la saison 2006-2007. Deuxième du championnat la saison dernière, le Réal a également fait démissionner quelques joueurs de renom dont Adama Keïta, Yacouba Cissé (Stade malien), Malick Berthé (ASB), Abdoul Aziz Diakité (FC Gaoussou), Mamadou Zerbo (Africa foot), Adama Diawara (Yeelen olympique), Nouhoun Fané (Djoliba). Quant aux détenteurs de la Coupe du Mali, les Onze Créateurs, ils s’apprêtent à engager une dizaine de nouveaux joueurs : Fabé Sadia (ASB), Mohamed Camara (ASOM), Moussa Coulibaly (Djoliba), Abdoul Cadry Sy (Stade malien), Hamza Thiam (ASKU), Youssouf Diarra (AS Police), Ali Yacouba Diallo (ASKO), Kandjoura Sacko (FC Badema), Idrissa Guindo (FC Gaoussou), Amara Cissé (Ablo Foot), Mohamed Koné (CSK), Youssouf Sidibé et Yabouba Zie Ouattara (AS Police). Contrairement aux clubs cités plus haut, le COB mise encore cette année sur sa réserve et n’a fait démissionner qu’un seul joueur, à savoir Aly Dessé Sissoko (Africa foot). Ce choix des Verts ne risque-t-il pas de handicaper l’équipe ? Il est sans doute tôt de répondre à cette question, mais on peut quand même rappeler que l’année dernière, les Olympiens ont surtout péché à cause du manque d’expérience de sa vague jeune. Reléguée en 2è division l’année dernière, l’AS Police devrait perdre plusieurs joueurs dont Abdoulaye Sinaba, Ténéman Coulibaly et Seydou Maréga qui ont démissionné pour l’USC Kita. Pour le Mamahira de Kati, le gros du contingent vient des équipes de 2è division de la ligue de Bamako : Oumar Ouattara, Ladji Ousmane Haïdara (AJSK), Moussa (Binga FC), Mohamed Diakité (ASKU). L’équipe de Kati a également fait démissionner les Réalistes Adama Kamissoko et Mamadou Abass Seck. Quant à l’ASOM, elle enregistre l’arrivée de 7 joueurs : Amadou Tembely, Lassine Traoré (Yeelen olympique), Mohamed Ouattara (Caïman football club de Kalabancoura), Issa Doumbia, Bocar Aba Keïta, Barou Sanogo (ASKU), Moussa Coulibaly (Djoliba). En deuxième division également, on note quelques mouvements notamment du côté d’Africa Foot qui a fait démissionner plusieurs joueurs dont Sadio Fané (Girondins), Tidiane Koné (Djoliba), Salia Diourté (AS Nadia). Pour les équipes féminines dont le championnat n’est pas encore terminé, les Super Lionnes ont donné le ton et le moins que l’on puisse dire est que l’équipe du président Papa Séyan Keïta voit grand avec les arrivées annoncées de trois internationales : Hawa Tangara (Réal), Salimata Diarra, Bassira Touré (AS Mandé). Djouma Kamaté et Agueissa Diarra (Super club) ont également décidé de rejoindre l’équipe d’Hamdallaye.

L. M. DIABY

LE TOURNOI DE L’ARBITRAGE REPORTE

Le tournoi de l’arbitrage 2016-2017 devait initialement démarrer hier avec les préliminaires. Mais suite à une correspondance de la direction nationale des sports et de l’éducation physique (DNSEP), la compétition a été reportée à une nouvelle date. Dans cette correspondance datée du 6 décembre et dont copie a été déposée à notre Rédaction, le directeur national des sports et de l’éducation physique, Mahamadou Y. Sidibé explique que les deux sites retenus par la ligue pour abriter la compétition, à savoir le stade Mamadou Konaté et le stade Modibo Keïta «ne peuvent pas accueillir les matches annoncés au regard du contexte actuel». Le directeur national des sports et de l’éducation physique ne donne pas plus de précisions, mais on peut penser que Mahamadou Y. Sidibé fait allusion à la crise qui divise le monde du football national depuis janvier 2015 et qui s’est encore aggravée avec la tenue, le 29 novembre dernier à Sikasso, de l’Assemblée générale extraordinaire du comité exécutif de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT). Le ministre des Sports, Housseïni Amion Guindo n’a pas du tout apprécié l’organisation de cette AGE qu’il a qualifiée d’ «illégale et illégitime». La FIFA, la CAF et le Comité national olympique et sportif (CNOS) étaient représentés à l’AGE, mais aucun représentant de l’Etat n’a participé à la rencontre. Question : s’achemine-t-on vers un nouveau bras de fer entre la FEMAFOOT et le département de tutelle ? Tout porte à le croire quand on sait que depuis la tenue de l’AGE de Sikasso, les deux parties se regardent en chien de faïence et s’accusent mutuellement de mettre le feu aux poudres. Un responsable de la ligue que nous avons joint hier, a indiqué que rien n’a été décidé pour le moment, avant d’ajouter que l’instance dirigeante du football du district fera tout pour trouver une solution. «Nous sommes en train d’examiner la situation, on prendra des dispositions pour l’organisation du tournoi», a confié notre interlocuteur qui a requis l’anonymat. Affaire à suivre donc… L. M. D.