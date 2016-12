Télésanté : L’ ANTIM SERA BIENTÔT LOGÉE DE NEUF

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Marie Madeleine Togo a procédé vendredi dernier à la pose de la première du siège de l’Agence nationale de télésanté et d’information médicale (ANTIM). La cérémonie, qui s’est déroulée à Hamdallaye, a enregistré la présence du directeur de l’ANTIM, le Dr Ousmane Ly, des notabilités de la Commune IV et de plusieurs agents de la dite structure.

L’Agence nationale de télésanté et d’information médicale est une structure dédiée à la promotion de la recherche dans le domaine des technologies de l’information et de la communication appliquées au secteur de la santé.

A cet effet, elle contribue à la formation initiale et continue en matière de télésanté et d’informatique médicale, mais aussi à l’information scientifique et technique. En mettant en place un système de santé électronique, L’agence assurera l’harmonisation et la standardisation des processus, des équipements et des logiciels dans le domaine de la santé. Sa mission est aussi d’assurer la communication sur la télésanté, l’informatique médicale et des prestations dans le domaine de sa compétence. L’établissement apportera également un appui technique et scientifique aux structures de ce domaine. L’ANTIM sera dotée d’un bâtiment adapté à son cadre organique. Le futur bâtiment, expliquera le Dr Ousmane Ly, sera moderne et éco-durable à haute qualité environnementale, respectera les contraintes liées au changement climatique et contribuera à une réduction considérable du coût de l’énergie. Selon lui, actuellement l’ANTIM est logée dans une maison à usage d’habitation, un environnement qui n’est pas du tout adapté à ses besoins. Le siège sera construit sur 3000 mètres carrés environ, en une durée de 24 mois. Il utilisera ainsi les solutions techniques les plus efficientes en matière d’énergie nouvelle et renouvelable qui sont adaptées au contexte local. Le futur joyau architectural est financé entièrement par l’Etat à hauteur de 2,8 milliards de Fcfa. Pour le département de la santé et de l’hygiène publique, dira le Dr Marie Madeleine Togo, la plus value de ce projet est d’amorcer une nouvelle dynamique pour la construction d’infrastructures s’inscrivant entièrement dans l’innovation technologique prônée par le président de la République. Elle a indiqué que la réalisation de ce projet permettra aussi d’atteindre les objectifs du développement durable. Il s’agit de promouvoir le bien-être de tous et à tout âge ; d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité et d’offrir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. Avec la réalisation de ce projet, l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes et à un coût abordable sera garanti.

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a, par ailleurs, exhorté les responsables des entreprises en charge du projet au respect des termes du contrat (qualité de l’ouvrage et respect du délai de construction).

S. Y WAGUE