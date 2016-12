SOS villages d’enfants-Mali : UN BILAN REMARQUABLE

L’Association malienne des villages d’Enfants SOS (AMESOS) a tenu, samedi, sa 17e assemblée générale ordinaire à la Maison des Ainés, à l’ACI 2000. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, Mohamed Attayer Maïga.

C’était en présence du président de l’AMESOS, le Pr. Mamadou Marouf Keïta et les membres de ladite organisation. L’AMESOS est une organisation sociale et non gouvernementale, humanitaire, internationale. D’après ses membres, cette union apolitique et non-confessionnelle a été créée à la suite d’un accord entre l’Association française des villages SOS et notre gouvernement. Son objectif est d’offrir à des frères et sœurs orphelins un cadre de vie familiale et l’assurance d’une relation affective et éducative durable.

Au menu de la rencontre de samedi, l’évolution de VESOS-Mali depuis 2012. Dans les Programmes de renforcement de la famille (PRF), AMVESOS travaille avec les familles et les communautés pour leur permettre de protéger efficacement, et surtout de respecter les droits de l’enfant, tout en renforçant son rôle et sa place au sein de la famille et des communautés, en collaboration avec les collectivités locales et les autres détenteurs d’obligations.

Quant à la durée de la prise charge d’une famille dans le programme, elle est de 3 à 4 ans, et chaque famille devenue autonome est automatiquement remplacée par une autre. Ainsi, selon les initiateurs du programme, à ce jour, 243 familles ont été rendues autonomes dans les PRF de Socoura ; Sanankoroba, Kita et Sabalibougou, Khouloum et Sebenikoro et remplacées.

Pour la pérennisation de ses interventions, SOS villages d’Enfants Mali intervient aussi auprès des communautés. C’est ainsi que des sessions de formation et de renforcement des capacités de leurs membres sont organisées dans divers domaines tels que vie association, droits des enfants, gestion financière, mobilisation des ressources. Mais également la participation à la réalisation des projets de développement communautaire.

Par ailleurs Mamadou Marouf Keita a indiqué que le nombre d’enfants dans les villages a évolué de 596 en 2012 à 654 en 2015, soit une augmentation de 9,73%. Selon lui, celui des PRF a connu une augmentation et est passé de 2 280 en 2012 à 3150 enfants en 2015, soit une augmentation de 27,61%.

« En 2012, VESOS Mali comptait un effectif de 335 collaborateurs, ils seront 385 en fin 2016 et 403 en 2017, soit une augmentation de 20%. Ainsi, notre association fait-elle partie des pourvoyeurs d’emplois», a estimé le président de l’AMVESOS.

Quant au secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, il a félicité et encourager les membres de l’organisation, ainsi ses partenaires pour les actions menées en vue de meilleures conditions de vie des enfants.

Babba B. COULIBALY