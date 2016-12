Soirée gala de radio Benkan : L’ESSOR REMPORTE LE PRIX SPECIAL DE MEILLEUR ANALYSTE

C’est une belle récompense et un beau cadeau de fin d’année pour le Quotidien national L’Essor. Mercredi, votre journal a, en effet, remporté le prix spécial de Meilleur analyste de la presse sportive qui a été décerné à Souleymane Bobo Tounkara «SBT», le chef du Desk sport de L’Essor. Le trophée a été remis à notre collègue lors de la soirée gala organisée par la station FM radio Benkan. La cérémonie s’est déroulée au Palais des sports, en présence de plusieurs personnalités dont Youssouf Singaré, le chef de cabinet au ministère des Sports, Hama Sankaré, le directeur général de radio Benkan, Kassoum Coulibaly «Yambox», le premier vice-président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), Oumar Baba Traoré, le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM).

«SBT» a reçu son trophée des mains du chef de cabinet du ministre des Sports et sous les ovations nourries de la salle qui était pleine à craquer. Visiblement ému, notre collègue a d’abord salué l’initiative de la direction de radio Benkan d’organiser une soirée gala pour récompenser les acteurs du sport qui se sont distingués au cours de l’année, avant d’avouer que «ce trophée est l’un des meilleurs de ma carrière de journaliste sportif». «Je dédie ce trophée spécial à ma famille, à la Rédaction du Quotidien national L’Essor et à toute la presse sportive du Mali», renchérira Souleymane Bobo Tounkara qui est connu au Mali pour avoir couvert presque tous les grands événements sportifs du monde (Coupe du monde, Jeux olympiques, coupe des Confédérations, Coupes d’Afrique des nations).

D’autres journalistes et animateurs sportifs ont également été primés lors de cette première édition de la soirée gala de radio Benkan. Entre autres on peut citer Sory Ibréhima Coulibaly de L’Indépendant qui a reçu le trophée de Meilleur journaliste de la presse écrite, Séry Diarra de Renouveau TV qui a été élu Meilleur journaliste télé/homme, Coumba Niambélé de l’ORTM qui a remporté le trophée décerné à la Meilleure journaliste télé, Sidi Traoré de Jekafo qui a été élu Meilleur journalistes radio. La Fédération malienne de basket-ball (FMBB) a reçu le trophée de Meilleure fédération de la saison, Mamadou Doumbia du Stade malien a remporté le trophée décerné au Meilleur joueur de l’année, Salif Coulibaly du TP Mazembé, celui de Meilleur joueur malien évoluant en Afrique, alors que Hamidou Sinayoko (9 buts et 6 passes décisives) a été élu Meilleur buteur de la saison.

Vainqueur du championnat national, le Stade malien a été désignée sans surprise Equipe de l’année, alors que le patron des supporters du Réal, Binafou Sylla a reçu le trophée de Meilleur président des comités de supporters. Quant au trophée de Meilleur entraîneur, il a été décerné à deux techniciens : Mamoutou Kané «Mourlé» (Stade malien) et Djibril Dramé (sélectionneur national des Aigles B). Le trophée de meilleur jockey de l’année est revenu à Bourama Tolo (partenaire du cheval Africable, ndlr) alors que l’arbitre international Harouna Coulibaly a été sacré meilleur sifflet de la saison.

Le titre de Meilleur dirigeant sportif de l’année est revenu au président des Onze Créateurs, Sékou Maciré Sylla et au premier responsable du Stade malien, Youssouf Traoré. Outre les deux meilleurs dirigeants de l’année, plusieurs autres responsables sportifs ont reçu des distinctions. Parmi ces récipiendaires on peut citer, feu Hammadou Kola Cissé, feu Mamadou Bouaré, feue Salamatou Maïga «Bébé», feu Ibou M’Bodge, le président de la Fédération malienne de basket-ball, Me Jean Claude Sidibé, le patron du Djoliba, Tidiani Niambélé.

Avant le début de la cérémonie, le directeur général de radio Benkan, Hama Sankaré avait indiqué que l’organisation de cette soirée gala a pour but de promouvoir et développer le sport. «En même temps, nous voulons créer une émulation entre les sportifs du Mali et contribuer à l’instauration de la paix dans notre pays», ajoutera-t-il en adressant ses remerciements à l’ensemble des sponsors de l’événement.

Quant au chef de cabinet du ministre des Sports, il a salué l’initiative de radio Benkan et félicité les lauréats pour le travail accompli au cours de l’exercice 2015-2016. «Mes impressions sont les meilleures, au nom du ministre des Sports, je félicite radio Benkan qui n’a oublié personne. Ceux qui se sont distingués au cours de la saison ont été récompensés, mais les anciens ont également reçu des prix. A travers cette soirée gala, Radio Benkan nous a rappelé que le bon travail n’est jamais perdu», dira Youssouf Singaré.

B. THIERO