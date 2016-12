Sécurité alimentaire nutritionnelle au Sahel : UNE NOUVELLE MéTHODOLOGIE DES OUTILS D’ANALYSE ET DE MESURE DE RESILIENCE

Le Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) avec le soutien financier de la FAO a initié jeudi dernier, un atelier de deux jours sur l’outil de l’Indice de mesure et d’analyse de la résilience (RIMA) à l’hôtel Salam. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le ministre commissaire à la Sécurité alimentaire, Oumar Ibrahim Touré, en présence du coordinateur du Système d’alerte précoce (SAP), Mamy Coulibaly, du représentant de la FAO, Abdramane Coulibaly ainsi que d’autres responsables des ONG. Les partenaires techniques et financiers impliqués dans les activités d’appui à la résilience des populations vulnérables y étaient présents également.

L’expert en analyse et mesure de la résilience (AMR), Abdallah Samba a expliqué que la résilience, selon la définition de la FAO, est « la capacité de prévenir les effets, les catastrophes et les crises, de les absorber, de s’y adapter et de s’en remettre le plus rapidement possible et de manière efficace et durable. » Pour lui, le RIMA I est une approche quantitative novatrice qui permet d’expliquer pourquoi et comment certains ménages résistent mieux que d’autres aux chocs et aux facteurs de stress. Des améliorations techniques ont été apportées à sa première version sur la base des résultats de son application dans dix pays. Grâce à ces améliorations, la nouvelle méthodologie RIMA II permet de concevoir, d’exécuter, de suivre et d’évaluer de façon plus efficace l’assistance aux populations démunies, en répondant à leurs besoins prioritaires, a-t-il ajouté.

L’objectif du programme de travail, dira l’expert, est d’élaborer de manière consensuelle et inclusive une méthodologie des outils d’Analyse et de mesure de résilience (AMR) dans l’espace du Sahel et de l’Afrique de l’ouest. Il s’agit de capitaliser les meilleures pratiques d’analyse et de mesure de la résilience à travers des concertations techniques inclusives et d’élaborer des outils adaptés au contexte du Sahel et de l’Afrique. Afin de renforcer les capacités des acteurs nationaux et régionaux sur l’application de la méthodologie et l’utilisation des outils d’analyse et de mesure de la résilience.

Avec l’application de l’outil consensuel d’analyse de la résilience, le programme de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Union européenne, s’attachera à améliorer le travail analytique qui soutient la programmation en matière de résilience. Et cela, dans le but de renforcer la résilience des moyens d’existence des personnes vulnérables face aux menaces et aux crises, tout en contribuant à réduire l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans le Sahel, a expliqué Abdallah Samba.

Le représentant de la FAO, Abdramane Coulibaly a rappelé que « depuis 2008, la FAO est à l’avant-garde des efforts déployés pour mesurer la capacité de résistance des populations face à l’insécurité alimentaire afin d’évaluer l’efficacité des interventions visant à renforcer leur résilience. Elle joue un rôle de chef de file dans l’élaboration et l’utilisation du modèle de mesure et d’analyse de l’indice de résilience ».

Le commissaire à la Sécurité alimentaire, Oumar Ibrahim Touré a indiqué que la sécurité alimentaire constitue l’un des objectifs prioritaires recherchés par les pays du Sahel soumis à des aléas climatiques de nature et d’envergure diverses. «Une maîtrise des données sur les populations du Sahel, leur degré de vulnérabilité, leur potentialité, leur économie alimentaire s’avèrent nécessaires voire indispensables pour asseoir une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable», a-t-il développé.

Oumar Ibrahim Touré soulignera que les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment les Systèmes d’alerte précoce (SAP) de la plupart des pays du Sahel engageront une révision de leur méthodologie actuelle dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Plateforme technique d’analyse et de mesure de la résilience. Il s’agit du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, du Tchad et de notre pays. Le patron de la Sécurité alimentaire indiquera que toutes ces améliorations méthodologiques visent à mieux intégrer des éléments reflétant l’accès des ménages à la nourriture sur le marché, l’augmentation de leurs revenus et de leur pouvoir d’achat, afin de renforcer la résilience de leurs moyens d’existence. Il a aussi souligné que tout cela a pour finalité, la conception d’un plan de travail pour l’exécution d’une analyse RIMA prenant en compte les spécificités de chaque pays. Concernant notre pays, il s’agit de l’information, l’amélioration de la compréhension et l’appropriation de l’outil ; le repérage de pistes pour la contextualisation de l’outil RIMA au Mali et de la préparation d’un plan de travail opérationnel partagé.

Par ailleurs, grâce à l’appui financier de la FAO à travers sa division de l’économie du développement agricole (ESA), le CILSS se propose de former un pool d’acteurs capables d’assurer l’analyse de la résilience dans les différents pays concernés, a-t-il révélé. Le commissaire à la Sécurité alimentaire a salué l’engagement des responsables du CILSS et de la FAO pour cette initiative afin de renforcer les capacités des techniciens des dispositifs nationaux en charge de la sécurité alimentaire au Sahel.

A. TOURE