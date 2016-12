Santé de la mère, des nouveaux nés et de l’enfant : UNE DEUXIEME PHASE POUR AMELIORER LES INDICATEURS

La Croix rouge malienne, en partenariat avec la Croix rouge canadienne, vient de mettre en place la seconde phase de son projet dénommé « Amélioration de la santé de la mère, des nouveaux-nés et de l’enfant ». Ce projet d’une durée de 4 ans sera mis en œuvre par la Croix rouge et le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Il va couvrir 6 districts sanitaires de deux Régions (Sikasso et Koulikoro) à faibles indicateurs de santé maternelle, néonatale et infantile. Les districts sanitaires concernés sont ceux de Sikasso, Banamba, Dioïla, Koulikoro, Kolokani et Nara.

Le projet financé à hauteur de 8 milliards de Fcfa a pour but de prévenir et de contrer les principales menaces à la vie des femmes, des nouveaux-nés et des enfants. Le lancement du projet a fait l’objet d’un forum national qui s’est déroulé hier à l’hôtel Salam. Les participants ont échangé sur les différentes stratégies de réduction de la mortalité et infantile afin d’aboutir à une concertation et une coordination du partenariat autour des différentes approches nationales et internationales.

Le président de la Croix rouge malienne, Abdramane Cissé a indiqué qu’en dépit des efforts importants fournis par les autorités sanitaires et l’ensemble des acteurs du développement, les indicateurs en santé méritent toujours d’être traités avec plus d’attention, notamment dans les Régions de Sikasso et Koulikoro. Le président a noté dans ces zones une faible participation des communautés bénéficiaires aux prestations des services de santé au niveau des villages/quartiers, une insuffisance dans la continuité et l’intégration des soins offerts dans les aires de santé. Il a, par ailleurs, relevé une faible utilisation des CSCOM par les populations des villages, une faible couverture en infrastructures d’assainissement au niveau communautaire (latrines) et une faible appropriation des activités de santé par les communautés.

Selon lui, ces indicateurs actuels de santé de notre pays nous recommandent de redoubler d’efforts par rapport aux interventions visant à réduire le taux de létalité des principales maladies telles que le paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires aiguës. C’est pourquoi, confiera-il, la nouvelle phase du projet verra sa stratégie axée sur le potentiel des communautés avec l’appui des agents de santé communautaires travaillant dans les collectivités. C’est dire donc que le projet sera mis en œuvre conformément aux stratégies et politique du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers la stratégie des soins essentiels dans la communauté. Les interventions seront centrées sur 3 axes, à savoir l’amélioration de la prestation des services de la santé de la mère, des nouveaux nés et de l’enfant, l’amélioration de l’utilisation des services et l’utilisation accrue des données par les décideurs. Le chef de division des établissements, Bouréima Pléia, représentant le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a remercié cette initiative qui va permettre de prévenir et de contrer les menaces essentielles à la vie de la femme, des nouveau-nés et des enfants dans six districts sanitaires des régions de Koulikoro et Sikasso afin d’améliorer les indicateurs de santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Il estime notamment que cette 2è phase du projet est une contribution essentielle dans l’atteinte des objectifs de santé de notre pays.

C’est également la vision du Premier secrétaire général à la coopération canadienne, Alou Dicko, qui a signifié que ce projet va combler les lacunes en matière de santé de la mère, du nouveau né et de l’enfant. M. Dicko a toutefois indiqué compter sur l’engagement du gouvernement pour éliminer tous les obstacles à la vie de la mère et de l’enfant.

F. NAPHO