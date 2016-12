Relance du développement dans les régions du Nord : SUR LA BONNE VOIE

La commission nationale du Programme d’urgence pour la relance du développement des régions du Nord (PURD-RN), a tenu mercredi dernier, sa 4e et dernière réunion de l’année 2016. La rencontre s’est tenue au ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire, sous la présidence du chef de département Hamadou Konaté. Au cours des travaux, la commission a examiné les rapports des missions dépêchées dans le cadre du suivi du programme dans les Régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka, du 29 novembre au 13 décembre, les leçons à tirer dans la mise en oeuvre des phases 1 et 2 et la préparation de la 3e phase prévue à partir de janvier 2017.

Il ressort des conclusions de la récente mission de suivi et d’évaluation du programme que malgré l’insécurité résiduelle, les travaux prévus s’exécutent à hauteur de souhait, essentiellement par les entreprises locales créées par des jeunes des Régions dans le Nord. Sur le montant d’exécution globale de 23 405 100 720 Fcfa, 87,04% des ressources ont été mobilisés. 96,05% des besoins exprimés ont été acquis et 70,5% des marchés de travaux sont terminés et réceptionnés. Les équipements et matériels de bureaux ont été livrés dans les Régions de Ménaka et Gao et sont en cours de livraison dans les autres régions.

Le ministre a expliqué que ce programme important de l’Etat intervient dans les Régions du Nord et dans une partie de celles de Ségou et de Mopti touchées par la crise dans le Nord. Il boucle sa deuxième phase le 31 décembre et amorce la troisième à partir de janvier 2017. Selon le ministre, les deux phases du programme sont exécutées « à hauteur de souhait ». Et ont permis la réinstallation au niveau des chefs-lieux de Régions et des Cercles, à travers la réhabilitation et l’équipement des infrastructures administratives détruites ou dégradées lors de l’occupation djihadiste.

La mise en œuvre des deux phases a couté environ 33, 852 milliards de Fcfa entièrement payés sur le budget de l’Etat et se répartissant comme suit : 500 millions pour la Région de Ségou, 3,993 milliards de Fcfa pour Mopti, 10,814 milliards de Fcfa pour Tombouctou, 10,602 de milliards de FCFA pour Gao, 0,804 milliards pour Ménaka et 1,882 milliard de Fcfa injectés lors de la première phase. Le reste, soit 5,356 milliards est disponible pour une utilisation dans un contexte harmonisé.

S’agissant des Régions nouvelles créées de Taoudénit et Ménaka, Hamadou Konaté a souligné que le Gouvernement mettra tout en œuvre pour les hisser au même niveau que les autres Régions du Mali tant au plan de la présence effective de l’administration qu’à celui de la mise à disposition de services de base essentiels. Pour cela, il a assuré qu’elles recevront à partir de 2017 des dotations beaucoup plus conséquentes, en terme de financement de travaux et d’équipements.

Dans la perspective de la réinstallation totale et efficiente de l’administration, le président de la République et son gouvernement se sont engagés pour inscrire le montant de 7,7 milliards de Fcfa sur le budget national au titre de l’année 2017.

Au cours de la réunion, la commission a recommandé de rendre effectives et régulières les missions des comités régionaux et locaux de suivi du programme, d’adopter et respecter l’exécution d’une périodicité pertinente des missions, d’accentuer le suivi de la mise à disposition de tous les équipements et mobilier, d’adopter des mesures d’urgence susceptibles de corriger les insuffisance majeures constatées et de tenir compte des remarques dans la mise en œuvre de la troisième phase.

F. NAPHO