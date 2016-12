Protection sociale : LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE A L’HORIZON 2018 

Dans la perspective de la mise en place de la Couverture maladie universelle (CMU) en 2018, l’Initiative d’information, de communication et de plaidoyer sur la protection sociale au Mali (ICP-Mali), a organisé samedi dernier une conférence-débat sur le thème : « Mise en place de l’Assurance maladie universelle (AMU) à l’horizon 2018 : état des lieux des défis et perspectives ». La conférence s’est tenue à la direction générale de l’Union technique de la mutualité malienne et était aminée par le conseiller technique au ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Amadou Diallo, en présence du directeur général de l’UTM Issa Sissouma et du président de l’ICP, Ousmane Dao. Une trentaine de journalistes des organes publics et privés étaient au rendez-vous. Pour le président de l’ICP-Mali, Ousmane Dao, l’Assurance maladie obligatoire a été une bonne réussite au profit d’un certain nombre de catégories professionnelles. Il ajoutera que néanmoins, une nécessité conforme aux instruments juridiques auxquels notre pays a adhéré, oblige d’étendre cette couverture à l’ensemble des populations. Le directeur général de l’UTM Issa Sissouma a souligné que l’expérimentation de l’AMU est en cours dans la région de Mopti avec le soutien financier de l’Etat et de l’AFD. Environ la somme de 3,5 milliards de Fcfa sera injectée dans la réalisation des études. Le conseiller technique au ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Amadou Diallo s’est réjoui du partenariat qu’entretiennent les directions centrales, les institutions de la sécurité sociale et l’ICP-Mali. Selon le conseiller technique, ce partenariat a permis la réalisation de certaines activités d’information et de formation à l’intention des acteurs de la presse pour mieux communiquer sur la protection sociale et les dispositifs de la sécurité sociale. Il a rappelé que la protection sociale, consacrée par la Déclaration universelle des droits de l’Homme, fait partie des droits fondamentaux et que notre constitution la reconnaît comme un droit. Amadou Diallo a rappelé que la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale, adoptée en 2002 par le gouvernement, a permis d’atteindre des résultats satisfaisants parmi lesquels figurent : l’institutionnalisation de l’AMO et du RAMED en 2009 ; le renforcement des institutions de sécurité sociale ; le développement de la mutualité à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale d’extension de la couverture maladie par les mutuelles de santé ; le renforcement de la résilience des communautés à travers le développement des organisations de l’économie solidaire. Le conseiller technique a reconnu aussi que des défis restent à relever. Ainsi a-t-il rappelé que l’adoption par le gouvernement de la nouvelle politique nationale de protection sociale et son plan d’action (2016-2018), lors de sa session ordinaire du conseil des ministres du 12 octobre 2016, s’inscrivaientt dans la prise en compte de ces défis. Parmi ceux-ci, il a cité l’opérationnalisation du Régime d’assurance maladie universelle, l’extension des régimes de pensions aux populations non couvertes, l’accès au revenu minimum pour les enfants et familles très pauvres à travers des programmes des filets sociaux afin d’assurer l’accès à l’alimentation, l’éducation et autres services sociaux de base. Parmi les actes posés pour la réalisation de l’AMU figurent la mise en place d’un comité de réflexion pour l’opérationnalisation du régime de l’AMU ; la mise en place d’un groupe d’experts chargé des études techniques et de l’élaboration des textes.

A. TOURE