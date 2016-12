Programme de pluies provoquées : QUEL BILAN DEPUIS 2006 ?

Grâce à ce programme, notre pays a enregistré un taux moyen d’augmentation de la pluviométrie de 15,125 % et un taux moyen d’augmentation de la production agricole de 38,32 %

Depuis 2006, des opérations de pluies provoquées sont conduites dans notre pays. Pourquoi ces pluies provoquées ? Quel est le bilan des interventions de ce programme et quel est son impact sur l’économie ?

C’est pour réduire l’impact des déficits pluviométriques devenus chroniques dans le Sahel que les pays membres du CILSS ont décidé de prospecter la voie de l’augmentation des précipitations par ensemencement des nuages. En effet, depuis l’année 2000, le CILSS et particulièrement le Mali, sont à la recherche de solutions face à l’observation de phénomènes extrêmes comme : les sécheresses récurrentes, les inondations subites, les tempêtes de sable et les brumes de poussière dense, les vagues de fortes chaleur et les coups de vents violents, les invasions acridiennes avec des effets dommageables à l’économie nationale.

Un rapport récent, relatif au programme de pluies provoquées, élaboré par l’Agence nationale de la météorologie fait le point de la situation. Ainsi, c’est la 1ère conférence ministérielle sous-régionale sur les pluies provoquées, tenue à Dakar en décembre 2003 qui a recommandé la mise en œuvre d’un programme sous-régional. En outre, le 14è sommet des chefs d’Etat et gouvernement du CILSS, tenu à Nouakchott en janvier 2004, a invité les Etats membres à mettre en œuvre un programme mobilisateur 2004/2007 y compris l’ensemencement des nuages pour augmenter les précipitations. Le programme régional d’augmentation des précipitations par ensemencement des nuages pour l’ensemble des Etats a été lancé à Ouagadougou en mai 2004. Notre pays s’est lui aussi engagé dans la voie des pluies provoquées faisant partie d’une stratégie globale de gestion et de maîtrise des ressources en eau, à l’instar du Burkina Faso et du Sénégal et de nombreux autres pays arides à travers le monde.

Dans ce contexte, le gouvernement a adopté le 28 septembre 2005, le Programme de pluies provoquées au Mali, pour réduire l’impact des déficits pluviométriques sur les productions agricole et hydroélectrique. Rappelons que déjà en 1969, le Mali avait procédé avec succès à une expérience de pluies provoquées à Bamako dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de méningite qui sévissait à l’époque.

Le Programme de pluies provoquées, entièrement financé sur le budget national, a démarré en 2006. Le budget total alloué depuis son démarrage est estimé à plus de 21,537 milliards de Fcfa.

En 2006-2007, le programme a effectué 180 missions pour un total de 450 h 19 mn de vol. De 2006 à 2008, les opérations ont été conduites par la société américaine Weather Modification Incorporated, une des plus expérimentées au monde dans le domaine et qui opère depuis 1961 dans de nombreux en Afrique, en Asie, en Amérique.

Pour la campagne agricole 2006-2007, le budget était de 2,663 milliards de Fcfa pour la société Weather Modification Incorporated. Le contrat était relatif à la location d’un avion, la conduite des opérations de pluies provoquées et un budget complémentaire de 1,070 milliard de Fcfa pour les coûts d’équipements, les moyens logistiques et les ressources humaines. Un radar a été acquis et installé à Bamako-Ville. A cela, il faut ajouter que les opérations ont démarré en 2006, dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, et le bassin du fleuve Sénégal en amont du barrage de Manantali. Elles se sont progressivement étendues à l’ensemble du pays avec le renforcement des moyens aériens et d’observation.

Le rapport indique aussi qu’entre août et octobre 2006, le programme a effectué 68 interventions d’ensemencement avec 28% d’augmentation de la pluviométrie par rapport à la moyenne pluviométrique 2008-2010. De juin à octobre 2007, 127 opérations ont été réalisées avec une augmentation de la pluviométrie de 15%. De juin à octobre 2008, 205 interventions ont été effectuées avec une augmentation moyenne de 18% de la pluviométrie. De juillet à octobre 2009, 168 opérations ont été enregistrées avec une augmentation de 15.7% de la pluviométrie. En 2011, 199 opérations ont été menées suivies d’une augmentation de 20% de la pluviométrie.

Pour l’année 2012, aucune opération n’a été réalisée à cause des difficultés budgétaires liées aux évènements de mars 2012.

Pour ce qui est de la campagne agricole 2013-2014, les opérations ont commencé en juillet 2013. Ainsi, de juillet à octobre 2013, 114 opérations ont été menées avec une augmentation moyenne de 14%. De juin à octobre 2014, on note 169 opérations avec une augmentation moyenne de 10%, atteignant 25% dans la région de Sikasso.

D’une manière générale, grâce au Programme de pluies provoquées, sur l’ensemble des zones d’intervention, le pays a enregistré un taux moyen d’augmentation de la pluviométrie de 15,125 % ; une moyenne d’augmentation du niveau de la retenue de Manantali-Barrage (2007 à 2011) de 1,43 m et un taux moyen d’augmentation de la production agricole de 38.32% par rapport à la production moyenne de 2000 à 2005 (années sans intervention)

Le Programme de pluies provoquées a, entre autres, contribué à l’amélioration des pâturages herbacés et aériens avec un développement végétatif et un aspect général satisfaisant, ainsi qu’au remplissage des points d’eau et des mares (fleuves, mares, lacs, canaux d’irrigation et barrages de retenue).

En 2007, un budget de 2,422 milliards de Fcfa a été notifié pour le contrat avec la société Weather Modification Incorporated relatif à la location d’un avion, la conduite des opérations de pluies provoquées et un budget complémentaire de 997,154 millions de Fcfa pour les coûts d’équipements, les moyens logistiques, les ressources humaines et le fonctionnement. Deux radars météorologiques ont été acquis et installés à l’aéroport de Mopti et de Manantali.

En 2015-2016, le budget alloué au programme pour juin – octobre a été de 1,967 milliard de Fcfa dont 1,867 milliard pour le marché et 100 millions pour le fonctionnement, le carburant pour deux avions pendant cinq mois, le personnel d’appui, les primes des équipes du programme et les missions de collecte de données et d’évaluation des opérations.

F. MAÏGA