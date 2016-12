PROCEJ : DES PROJETS D’ENVERGURE POUR L’ANNEE 2017

Les locaux du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle ont abrité jeudi dernier la cérémonie d’ouverture de la 4ème session du comité de pilotage du Projet de développement des compétences et emploi des jeunes (PROCEJ). Présidée par le secrétaire général dudit département Soumana Satao, la session a regroupé les représentants de plusieurs départements ministériels.

Le PROCEJ est le fruit d’une étroite collaboration entre le gouvernement et l’Association internationale pour le développement (IDA). Il contribue à l’atteinte des objectifs de notre gouvernement dans le domaine de la formation et de la promotion d’emploi pour les jeunes. Ce programme est structuré autour de trois composantes : l’éducation et la formation pour l’employabilité, la création d’emplois par le secteur privé pour les jeunes, et enfin l’appui institutionnel.

Le secrétaire général a indiqué qu’à la date du 20 novembre 2016, on peut retenir que « pour le programme d’appui aux structures publiques de formation professionnelle, les études architecturales ont été réalisées pour les tous Instituts de formation professionnelle (IFP) publics concernés à l’exception de celui de Bankass ». Ces études ont abouti à l’élaboration et à la validation des avant-projets sommaires et avant-projets détaillés. En outre, il a rappelé que les dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des travaux d’aménagement et l’acquisition des équipements ont été élaborés et que des minibus ont également été acquis pour les IFP de Ségou, Banankabougou et le Centre de formation professionnelle (CFP) de Missabougou.

Concernant l’appui aux structures privées de formation, un appel à candidature a été lancé et 80 dossiers ont été réceptionnés et sont actuellement en cours d’analyse.

Quant au programme d’apprentissage de type dual, des avancées ont été réalisées au niveau de l’apprentissage dans le secteur moderne avec l’accueil de 1 190 nouveaux apprenants. Ainsi, des formations pédagogiques et techniques ont été assurées pour 231 maîtres artisans, qui ont bénéficié d’outils et d’équipements pour renforcer leurs entreprises.

S’agissant du volet « formation professionnelle décentralisée de courte durée » des résultats significatifs ont été enregistrés, 4 648 jeunes non scolarisés ou déscolarisés ont été accueillis en formation dans les régions de Sikasso, Kayes, Mopti, dans les villes de Tombouctou et Gao, dans le District de Bamako et environs.

Selon Soumana Satao, au niveau du volet entreprenariat, 3000 nouveaux jeunes ont été formés et les fonds d’amorçage ont été remis à 1 837 jeunes. Les programmes d’entrepreneuriat pour les jeunes diplômés et le programme d’appui aux PME n’ont été à hauteur de souhait au cours de l’année 2016.

Pour l’année 2017, il est prévu entre autres de procéder à la réalisation des travaux de construction et de réaménagement des infrastructures de l’ensemble des IFP et CFP publics concernés, acquérir et installer les équipements et outillages dans ces IFP/CFP ; démarrer les activités de renforcement des capacités des ressources humaines. Il s’agit aussi d’accueillir 1500 nouveaux jeunes en formation professionnelle par apprentissage et 6000 nouveaux jeunes en formation professionnelle décentralisée de courte durée tout en contribuant à l’insertion de 3000 de ces jeunes à travers l’accès à des kits.

Autres activités prévues : assurer la formation de 1 250 maîtres d’apprentissage et former 4 900 jeunes faiblement scolarisés dont 1 770 recevront des fonds d’amorçage, tout en appuyant 60 PME à travers le fonds à coût partagé et un accès au crédit. Enfin, il est prévu aussi de sélectionner et former 800 jeunes diplômés dont 200 recevront des financements pour leurs plans d’affaires.

Pour ces activités le budget prévisionnel est estimé à plus de 14,6 milliards de Fcfa.

Babba B. Coulibaly