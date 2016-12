Prise en charge des enfants vulnérables et de leurs familles: LE RôLE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Dans le souci de promouvoir un meilleur accompagnement des enfants vulnérables et de leurs familles, Terre des hommes a initié une consultation nationale en avril 2015 sur le rôle du travailleur social au Mali et les compétences clefs. Les résultats de ce rapport ont fait l’objet d’une journée de restitution au restaurant « Layidu ».

La rencontre qui s’est déroulée, hier, a mobilisé le chef de délégation de Terre des hommes Mme Annabel Debrakre, le représentant du directeur national du développement social Kalifa Coulibaly, chef de l’unité de développement, suivi, partenariat et le directeur national de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille, Bakary Traoré et de nombreux participants. Cette journée va permettre de discuter, d’échanger sur les résultats du rapport, ses conclusions et recommandations afin de réfléchir sur les perspectives des actions prioritaires à réaliser dans les jours à venir.

Le représentant du directeur national du développement social, a indiqué que ce rapport est une synthèse de constats, une photographie d’une partie des réalités et des contours du travail social dans notre pays. Il présente, dit-il, un état des lieux fourni par les professionnels, les para professionnels, les usagers de l’action sociale et de la protection de l’enfance. Le but est de contribuer à l’amélioration d’une meilleure prise en charge, d’un meilleur accompagnement des enfants vulnérables et de leurs familles au Mali.

Selon Kalifa Coulibaly, ce rapport clarifie le concept de travail social qui reste flou, imprécis et variablement interprété par les acteurs sociaux et les travailleurs de la protection de l’enfance au Mali. Le rapport constitue également une base de réflexion et d’actions à la disposition de tous les partenaires et de tous les acteurs sociaux. Il identifie un certain nombre de besoins liés à la place et aux apports concrets du travail social. D’après le chef de l’unité développement suivi partenariat, ces besoins sont l’amélioration du cadre légal et institutionnel pour l’exercice efficace du travail social, l’adaptation des curricula de formation des écoles et instituts de formation des travailleurs sociaux en fonction de nouvelles problématiques, la formation continue des acteurs sociaux à travers des plans de renforcement des capacités, le renforcement de la collaboration et du partenariat entre les acteurs sociaux au niveau national et sous régional. Dans le rapport, il ressort que le rôle du travailleur social n’est pas facile à appréhender à cause de la multitude des tâches qu’il renferme, des imprécisions et l’absence de frontières avec beaucoup d’autres professions des secteurs de la santé, de l’enseignement, de la jeunesse, de l’emploi, de la promotion de la femme, de la justice, etc. Les travailleurs sociaux utilisent beaucoup de concepts liés à leur rôle et qui n’ont souvent pas les mêmes significations pour tous les acteurs.

C’est ce qui a fait dire au directeur national de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille, Bakary Traoré, que le rapport est un moyen pour chaque acteur social de se remettre en cause de façon positive, de s’interroger sur le rôle qu’il doit jouer dans son environnement professionnel.

Le chef de délégation de Terre des hommes, Mme Annabel Debrakre, a expliqué que ce projet a été initié parce qu’on a une mauvaise connaissance et compréhension du travailleur social. C’est un projet de longue haleine qui s’étend de 2014 à 2020. Le chef de délégation espère que ce rapport va être utile pour identifier les priorités et développer une feuille de route pour le renforcement des travailleurs sociaux.

F. NAPHO