PDI-BS : LES CHANTIERS AVANCENT À BON RYTHME

Sous la présidence de Paul Coulibaly, représentant du ministre de l’Agriculture, les membres du comité national de pilotage du Programme de développement de l’irrigation dans le bassin du Bani et Sélingué (PDI-BS) ont tenu à Sélingué, le lundi 28 novembre dernier, leur 6è session ordinaire. Plusieurs documents étaient soumis à leur approbation : le compte rendu et l’état d’exécution des recommandations issues de la 5è session, le rapport-bilan des activités 2016, et le programme d’exécution technique et financière de 2017. A l’ouverture des travaux, Paul Coulibaly, a d’abord rappelé l’objectif sectoriel du PDI-BS qui est l’accroissement de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans sa zone d’intervention : Maninkoura (Sélingué), Moyen Bani (Bla/San) et Djenné.

Dans sa première phase, a-t-il expliqué, le PDI-BS permettra de construire deux seuils de dérivation : un au niveau de Djenné sur le Bani et un second à Kourouba (Sélingué) sur le Sankarani. Ces deux seuils et celui de Talo, qui est déjà opérationnel, permettront de mettre en valeur 24.540 ha de terres rizicoles en submersion contrôlée, 1915 ha de riziculture en double culture sous maîtrise totale de l’eau, 6820 ha de bourgoutière pour le développement de l’élevage, 554 ha de cultures maraîchères et 270 ha d’étangs et de mares piscicoles. Au total, il est attendu du programme, en phase de croisière, une production additionnelle annuelle de 52.000 tonnes de riz paddy, 3620 tonnes de légumes, 588 tonnes de viande bovine, 6 millions de litres de lait et 880 tonnes de poisson. Le programme touchera directement près de 12.000 exploitations, soit environ 13.000 personnes dont la plupart sont des femmes.

A deux ans de la fin du Programme, le bilan est globalement satisfaisant. A l’analyse du bilan 2016, « on peut noter le démarrage des travaux de construction du seuil de Kourouba, le lancement des travaux d’aménagement des plaines du Moyen Bani, la reconstruction en cours des vannes et équipements hydromécaniques du seuil de Djenné, et la poursuite des travaux de construction de 10 km de voie bitumée entre ce seuil et le centre multifonctionnel de Sarantomo», a souligné Paul Coulibaly. Qui reconnait cependant que «le Programme demeure confronté à des défis à relever dont la nécessité de résorber le déphasage persistant entre les travaux du barrage seuil de Djenné et ceux des aménagements de plaines ».

Après la cérémonie d’ouverture des travaux, les journalistes se sont transportés, en compagnie de Harouna Traoré, chargé des infrastructures du PDI-BS, à Kourouba pour constater de visu le chantier de réalisation du barrage seuil. Les hôtes du jour, à travers une visite guidée par Mamadou Diarra et Lassine Keïta, tous deux ingénieurs en charge du contrôle et de la surveillance des travaux du projet, ont été édifiés. A la « Base vie » (la cité des employés) où le périple a débuté, il y a le chantier des bâtiments qui sortent de terre. L’état d’avancement des travaux est globalement estimé à 15%. Les visiteurs ont ensuite été conduits sur le site où se réalise le barrage seuil. Ici, dans le lit de la rivière Sankarani, les employés de l’entreprise CGC sont à pied d’œuvre pour que l’ouvrage soit opérationnel à l’horizon novembre 2018, date butoir du chantier. La main-d’œuvre est essentiellement composée de ressortissants des villages environnants, a précisé Mamadou Diarra, qui affirme que «les travaux sont réalisés à hauteur de 16,4% pour le même délai consommé». « Le batardeau est déjà réalisé, le pompage est en cours, les installations pour la production des agrégats sont terminées, la centrale à béton est en cours d’installation », a expliqué l’ingénieur. Selon Harouna Traoré, chargé des infrastructures du PDI-BS, cette infrastructure va permettre d’irriguer le périmètre de Maninkoura en double saison (la campagne d’hivernage et celle de contre saison) et 5000 autres hectares seront aménagés. Aussi, elle désenclavera les deux rives du Sankarani, en reliant la commune de Maramandougou (cercle de Kangaba) à celle de Kourouba (cercle de Kati). Et l’électricité ne sera plus un luxe pour les villages environnants. La durée initiale du PDI-BS, débuté en 2010, était de six ans et le Programme devrait prendre fin au 31 décembre 2016. En vue d’assurer l’achèvement harmonieux des travaux, ce délai a été prorogé pour deux ans, c’est-à-dire décembre 2018. Son coût actualisé est de 110,710 millions de Fcfa. Au terme des travaux de cette session, qui s’est déroulée dans un contexte marqué par la fin du processus de passation des principaux marchés et la poursuite des travaux dans les différentes zones, des recommandations ont été formulées par les participants pour une clôture harmonieuse de cette première phase. Ils ont surtout souhaité la poursuite des efforts déployés dans l’amélioration du taux de décaissement global pour l’atteinte de 80% au 31 décembre 2017. Etaient présents à cette session, le coordinateur national du PDI-BS, Soumaïla Samaké et ses proches collaborateurs, ainsi que des représentants de la société civile et des producteurs.

Issa Dembélé