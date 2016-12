Nos expatriés : ÇA BOUGE DANS LE NID DES AIGLES DU MALI

Kalifa Coulibaly, en Belgique, Aly Mallé, en Espagne et Hamidou Traoré en Turquie, ont fait trembler les filets dans leurs club respectif

La semaine dernière, plusieurs internationaux maliens se sont illustrés avec leur club respectif. Notamment, en Belgique, lors de la 18è journée de Pro league. Ainsi, Kalifa Coulibaly a offert la victoire à la Gantoise face à Ostende battu 1-0 grâce à une réalisation de l’international malien. Avec ce but, l’attaquant des Aigles porte son total à 4 réalisations en championnat.

«Cette année je me sens bien parce que j’ai beaucoup de temps de jeu, par rapport à la saison passée. Je prends du plaisir, le coach a confiance en moi, mes coéquipiers également, donc je fais de mon mieux», a réagi Kalifa Coulibaly âgé aujourd’hui de 25 ans. Le fils de l’ancien international, Mamadou Coulibaly «Beyni» et à La Gantoise sont toujours en course pour la qualification pour les 8ès de finale de la Ligue Europa. A l’instar de Kalifa Coulibaly, deux autres Maliens sont en course en Ligue Europa.

Il s’agit de Moussa Doumbia qui joue à Rostov (Russie) et de Cheick Tidiane Diabaté sociétaire d’Osmanlispor en Turquie. Après leur élimination de la Ligue des champions d’Europe, Moussa Doumbia dont le club a fini 3è derrière l’Athlético et le Bayern retrouve donc Kalifa Coulibaly et Cheick Tidiane Diabaté dans cette seconde compétition européenne des clubs. En seizièmes de finale, Rostov affrontera les Tchèques de Sparta Prague alors que Kalifa Coulibaly et La Gantoise défieront les Anglais de Tottenham. Quant à Cheick Tidiane Diabaté et Osmanlispor, ils s’expliqueront avec les Grecs de l’Olympiacos.

En Espagne le jeune Aly Mallé s’est encore illustré la semaine dernière lors de la 18è journée de Segunda B. L’ancien joueurs de l’AS Black star a marqué le 3è but de Grenade face à Linares Déportivo (3-0). C’est le 3è but d’Aly Mallé cette saison dans ce championnat. En Turquie, pour le compte de la 14è journée de deuxième division, Hamidou Traoré a montré la voie du succès aux siens en ouvrant le score dès la 2è minute de jeu face à Gazientep. L’ancien joueur du COB marque ainsi son deuxième but personnel cette saison en D2 turque.

Pour Yacouba Sylla, le capitaine des Aigles qui s’était éloigné des pelouses depuis le 21 octobre dernier pour cause de blessure, il a signé son retour aux abords du rectangle vert. Le milieu de terrain était dans le groupe montpelliérain le samedi 10 décembre dernier pour le compte de la 17è journée de Ligue 1 perdue face à Lille 2-1.

Pas en forme à 100%, Yacouba Sylla était impuissamment sur le banc lors que ses coéquipiers peinaient et s’inclinaient sur le score de 2-1. Pendant cette absence, le joueur de 25 ans aura manqué 6 journées de championnat et une rencontre importante avec le Mali : la 2è journée des éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018 soldée sur le score de 0-0 entre les Aigles et les Panthères du Gabon.

Le retour de Yacouba Sylla intervient à quelques jours de la date du regroupement des Aigles à Casablanca (à partir du 31 décembre) en vue de la CAN Gabon 2017.

S. S. KAMISSOKO