Nos expatriés : ADAMA NIANE SUR UN NUAGE !

L’attaquant malien occupe actuellement la tête du classement des buteurs de la Ligue avec 11 buts. Après 17 journées de compétition, l’ancien joueur de Yeleen olympique et ses coéquipiers sont leaders du championnat avec 31 points

L’international espoir malien Adama Niane, 23 ans (il est né le 16 juin 1993 à Bamako) marche sur l’eau en ce moment. Avec 11 buts en 13 matches (soit une moyenne de 0,84 but par rencontre), l’attaquant de Troyes occupe seul la tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 2 française. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Yeleen olympique a frappé 12 fois, toutes compétitions confondues.

La semaine dernière lors de la 17è journée de la Ligue 2, l’international malien a encore fait trembler les filets, mais le but d’Adama Niane n’a pas pu empêcher la défaite de Troyes à Brest (1-2). Mais malgré cette déconvenue, l’ancien joueur de Nantes (Adama Niane a été transféré cette année à Troyes) et ses coéquipiers restent leaders de la Ligue 2, à égalité avec Brest (31 points) mais avec une différence de buts favorable pour Troyes (+6 contre +4).

Trois autres Maliens jouent à Troyes : le gardien de but Mamadou Samassa, le défenseur central Mahamadou N’Diaye et l’arrière gauche, Charles Traoré. Arrivé à Troyes en août dernier en provenance de Nantes, l’attaquant des Aigles Espoir est donc en train de relancer considérablement sa carrière. Adama Niane a débuté, le 20 août 2016, avec un doublé à Troyes contre Nîmes (2-2). De cette date à maintenant, il a réalisé trois doublés et on note que l’ancien joueur de Yeelen Olympique a marqué lors de ses cinq derniers matches avec sa nouvelle équipe dont un doublé lors de la 15ème journée, contre le Red Star (2-1).

C’est en 2011 que l’ancien sociétaire de Yeleen Olympique a quitté le Mali pour la France où il posera ses valises à Nantes. Très rapidement Adama Niane s’impose chez les jeunes du FC Nantes. Il termine sa première saison en France champion U19 avec les Canaris avec en prime le titre de meilleur buteur du championnat. L’international malien disputera la même année une demi-finale de coupe Gambardella perdue contre l’OGC Nice, qui remportera finalement le titre face à Saint-Etienne (2-1).

Poursuivant sa progression, Adama Niane évoluera d’abord avec la réserve du FC Nantes (et inscrira régulièrement une dizaine de buts par saison en CFA) avant d’être appelé avec le groupe professionnel de Michel Der Zakarian en 2012 (Ligue 2, un match). Il s’entraînera ensuite régulièrement avec le groupe professionnel pour découvrir la Ligue 1 lors de la saison 2014-2015 (trois matches).

La saison passée, Adama Niane a disputé 22 matches avec la réserve du FC Nantes en CFA et inscrit 12 buts. A Nantes, il laisse l’image d’un avant-centre capable de marquer une dizaine de buts par saison en CFA qui n’a quasiment jamais eu sa chance en pro. En effet, notre compatriote ne joue que quatre matches officiels en six ans avec les Canaris. Un sacré paradoxe que le jeune Malien lui-même ne comprenait pas. «Cela fait un mal de ne pas avoir sa chance, avait alors avoué Adama Niane, avant d’ajouter : Mais, c’est le choix du coach.

Il y en a qui commencent à jouer vite en pro, d’autres qui prennent leur temps. J’espère que mon tour va venir…» Malheureusement pour Adama Niane, son tour ne viendra jamais à Nantes et c’est qui a poussé l’ancien joueur de Yeleen olympique à changer d’air. On peut parier que les Canaris ont regretté le départ du Malien qui fait aujourd’hui le bonheur des Troyens et qui semble bien parti pour conduire sa nouvelle équipe en Ligue 1 l’année prochaine.

Adama Niane est un joueur qui ne rechigne jamais au combat. Sa force, c’est sa combativité sur le terrain, sa hargne et sa rage de vaincre. Lors de la Coupe du monde U20 en Turquie, il s’était fait beaucoup remarquer au sein de la sélection nationale junior par son comportement irréprochable sur et en dehors du terrain. Avant chaque match, il chantait et dansait pour ses coéquipiers pour les motiver et leur permettre de chasser le stress.

Et quand les Aiglons ont été éliminés à l’issue de la troisième et dernière journée de la phase de poules, Adama Niane a pleuré à chaudes larmes sur la pelouse. Quelques heures plus tard, le jeune attaquant nous confiera à l’hôtel que l’échec des Aiglons restera comme l’un des plus mauvais souvenirs de sa carrière de footballeur. Avant le Mondial, Adama Niane avait participé à la CAN U20 en 2013 en Algérie, et à la CAN U23, deux ans plus tard au Sénégal (2015). Cette année, il a été le joueur malien le plus en vue au Tournoi de Toulon où il a inscrit 2 buts en 4 rencontres. C’est dire que la performance réalisée par l’attaquant malien avec le FC Troyes ne constitue pas une surprise.

L. M. DIABY