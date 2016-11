Niono : UNE INITIATIVE POUR VULGARISER LE LAVAGE DES MAINS AU SAVON

A l’instar des autres pays de la communauté internationale, le Mali célèbre depuis 2008, le 15 octobre de chaque année, la Journée mondiale de lavage des mains au savon, à travers le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, en collaboration avec ses partenaires.

A Niono, l’évènement a été célébré le mercredi 2 novembre 2016, au complexe sportif de la capitale du riz, par le Projet USAID nutrition et hygiène. Un Projet qui intervient dans 9 des 12 communes du cercle de Niono. Piloté par un consortium d’ONG composé de CARE Mali, IRC, FHI360 et YAGTU, ce projet s’est assigné un certain nombre d’objectifs stratégiques, à savoir augmenter l’accessibilité et la consommation des aliments diversifiés et de qualité, améliorer les comportements et attitudes liés à la nutrition et à l’hygiène et augmenter l’utilisation des services promotionnels et de traitement à haut impact liés à la nutrition, à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement.

En célébrant la Journée mondiale de lavage des mains au savon à Niono, le projet a voulu, en cette occasion, apporter sa contribution à la lutte contre les maladies diarrhéiques dans le cercle. A Niono, ces maladies, toutes causes confondues, constituent la 3e cause de consultation, après le paludisme et les infections respiratoires aigües, selon les statistiques du Centre de santé de référence (CSREF).

Toujours, selon la même source, les maladies diarrhéiques demeurent préoccupantes dans la morbidité et la mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. La meilleure prévention étant le lavage des mains au savon considéré comme le vaccin le plus efficace pour prévenir les maladies diarrhéiques, le projet ne pouvait trouver meilleure occasion pour apporter son appui aux structures sanitaires dans l’amélioration de la santé des populations de Niono.

C’est pourquoi, dans son intervention, la coordinatrice du projet, le Dr Maïmouna Konaté, a placé cette journée commémorative de lavage des mains au savon sous le signe de la vulgarisation des Tippy taps. Il s’agit d’un dispositif de lavage des mains au savon qu’on fabrique avec des matériaux locaux, très simple et peu coûteux. La coordinatrice du Projet a insisté, en outre, sur le rôle primordial que doivent jouer les leaders locaux membres des communautés, les responsables administratifs, politiques, scolaires voire les populations dans la vulgarisation du lavage des mains au savon par l’utilisation de cet outil à la portée de tous.

Ce geste nous met à l’abri de nombreuses maladies, entre autres, les diarrhées, les vers intestinaux, la fièvre typhoïde, la fièvre hémorragique à virus Ebola, les dysenteries. « La propreté des mains est une valeur sociétale. S’approprier le lavage des mains au savon, constamment, est un défi de santé publique que nous devons de relever », a dit le Dr Konaté. Elle a, ensuite, rappelé les moments critiques du lavage des mains au savon à savoir, à la sortie des toilettes, après le nettoyage anal des enfants, avant de préparer les aliments, avant de manger ou de donner à manger. Au nom de Care Mali, elle a salué tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l’organisation de cette journée, notamment les autorités administratives, politiques et scolaires, avant de se féliciter de la présence massive des enseignants et des élèves qui sont les premiers concernés et les meilleurs relais pour la promotion du lavage des mains au savon.

Pour le maire de la commune urbaine de Niono, Moriba Coulibaly, la célébration de cette journée dans sa ville, lui donne l’opportunité de saluer les immenses efforts que le Projet USAID nutrition et hygiène est en train de fournir à Niono. Ici, le projet contribue à l’amélioration du statut nutritionnel des femmes et des enfants, avec un accent particulier sur le renforcement de la résilience à travers la prévention et le traitement de la malnutrition. Le maire a, ensuite remercié le consortium d’ONG pour l’initiative et l’a rassuré de l’accompagnement du conseil communal.

Quant au directeur régional de la Santé de Ségou, Adama B. Diakité, il s’est félicité de l’organisation de cette journée commémorative à Niono destinée à « attirer l’attention du maximum de personnes sur l’importance de cette pratique, parmi les moyens les plus efficaces pour prévenir les maladies diarrhéiques et la fièvre hémorragique à virus Ebola ». Le directeur a, par ailleurs, félicité et remercié les initiateurs de la journée, notamment Care Mali. Cette journée aura à coup sûr un impact positif sur le comportement des populations, en matière de prévention des maladies diarrhéiques à Niono.

La journée a été marquée par une démonstration de la confection et de l’utilisation du Tippy Taps, des jeux concours et un sketch sur le lavage des mains au savon. Les trois meilleurs villages en démonstration de la confection du Tippy Taps ont été récompensés. Le 1er prix (4 cartons de savon) est revenu au village de N6, commune rurale de Yeredon Sayona, le 2e prix (3 cartons de savon) a été offert au village de Touba, commune rurale de Marico et le 3e prix (2 cartons de savon) a été enlevé par le village de Tiemedeli Coro, commune rurale de Kala Sigida. Les autres participants, à savoir Médina Km39, de la commune de Sirifila Boundy, Tiemedeli Coura, de la commune de Toridagako ont reçu, chacun, un prix d’encouragement d’un carton de savon.

En clôturant la cérémonie, le 1er adjoint du préfet, Bréhima Angoiba, a adressé ses remerciements aux responsables du Projet USAID Nutrition et Hygiène, pour tout ce que ce projet apporte au développement socio-économique du cercle de Niono. L’organisation de la présente journée de lavage des mains au savon en est une parfaite illustration dira-t-il. « Il appartient à nous tous d’encourager les pratiques d’hygiène chez nos enfants, nos proches et chez tous ceux qui ignorent ces pratiques comme le lavage des mains au savon », a dit le préfet adjoint. Et de se soumettre lui-même, devant l’assistance, à une démonstration de lavage des mains au savon, comme pour donner le coup d’envoi de la pratique dans le Cercle de Niono

C. O. DIALLO

Amap NIONO