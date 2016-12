Mme Diarra Raky Talla au Canada : UNE MISSION DE PARTAGE D’EXPERIENCES INSTRUCTIVE

Le ministre du Travail et de la Fonction Publique, chargé des Relations avec les Institutions, Mme Diarra Raky Talla, a effectué du 10 au 16 décembre 2016, un voyage de partage d’expériences avec le Commissariat à l’information du Canada.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de transparence et du Système d’information pour la transparence au Mali.

Le ministre et sa délégation, composée des membres du Comité de pilotage de la politique nationale de transparence et du représentant de l’ambassadeur du Mali au Canada, ont rencontré, le mardi 13 décembre 2016, la Commissaire à l’Information du Canada, Mme Suzanne Legault et ses proches collaborateurs.

Au cours des entretiens, Mme le ministre et les hauts fonctionnaires du Commissariat à l’information du Canada ont passé en revue les importantes réformes de l’Administration publique, la Politique nationale de transparence, la mise en place d’un Système d’information à la transparence et d’un code de déontologie commun à l’agent public.

Dans son intervention, la Commissaire à l’Information du Canada, Mme Suzanne Legault, a présenté à la délégation malienne les statuts et les missions de sa structure. La Commissaire à l’information est une autorité indépendante du pouvoir exécutif. Elle est inamovible et nommée pour un mandat de sept ans.

Les missions de la structure sont notamment celles relatives à la défense des droits des citoyens qui formulent des requêtes d’accès à l’information à travers des enquêtes sur les plaintes des demandeurs qui estiment que les institutions et les administrations fédérales n’ont pas respecté leurs droits tels que définis par la loi ; à l’incitation des institutions fédérales pour faciliter l’accès du public à l’information afin de s’assurer que le gouvernement se conforme à ses obligations de rendre compte aux citoyens ; à la sensibilisation des citoyens sur l’importance de la gestion transparente des affaires publiques par le gouvernement.

Les échanges ont permis à la délégation malienne de s’enquérir du processus de mise en œuvre de la loi sur l’accès à l’information notamment, son objet, les exceptions et les exclusions, la procédure de plainte, son traitement ainsi que les différents recours dont disposent les citoyens.

A l’issue des entretiens, Mme Diarra Raky Talla a salué l’excellence des relations entre notre pays et le Canada et l’accompagnement multiforme de la coopération canadienne dans le domaine des réformes en cours au Mali.

(Source : MTFPRI)