Météorologie : LES RAISONS DU MAUVAIS TEMPS ACTUEL AU MALI

Depuis une semaine, les habitants de Bamako, à l’instar d’autres villes du Mali, exceptée Sikasso, vivent sous une température hivernale avec des brumes de poussière en suspend qui réduisent considérablement la visibilité, souvent à moins de 100 mètres. Cette situation s’explique, selon Mohamed Koité, chef de service prévision météorologique à Mali-Météo, par la forte variation de la différence de pression entre le pôle Nord et l’extrême Nord. Cette variation entraîne une perturbation du temps sur toute l’Europe avec une forte baisse des températures (-10°C à -20°C) d’où le froid excessif et des pluies diluviennes observés en cette période.

Dans les pays du Maghreb, qui constituent une zone tampon entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne, ce temps influence la circulation de l’air et favorise de fortes descentes progressives de l’air glacial en provenance du vieux continent vers les pays du Sahel, dont le nôtre, en traversant tout le Maghreb. « Ces descentes froides ou gouttes froides, alimentent l’atmosphère en vapeur d’eau au niveau de ces zones climatiques (Maghreb et Sahel) », explique le spécialiste de Mali-Météo. Elles s’accompagnent de vents forts (50 à 120 km/h) qui soulèvent des quantités importantes de sable grossier au niveau du Sahara algérien et les entraînent vers le Sahel.

Au niveau de notre pays, le sable fin du Sahel ajouté à celui grossier du Sahara, sont drainés progressivement des Régions dans le Nord vers celles dans le Sud. Ce qui constitue les brumes de poussière que nous constatons en ce moment. Sous l’influence des vents, ces brumes soulevées se dispersent dans l’atmosphère et les grosses particules de sables servent ainsi de noyaux de condensation aux vapeurs d’eau qui s’y trouvent pour former des nuageux. Lorsque les particules d’eau atteignent une certaine dimension, sous un potentiel énergétique assez important, on observera la pluie. C’est ce qui explique les gouttes de pluie qui sont tombées les jours précédents.

Au sol, la brume de poussière/sable poursuivra sa propagation avec une densité très variable du nord vers le sud et intéressera toutes les régions, excepté le sud de la Région de Sikasso. Le temps sera marqué par la poursuite graduelle de l’air glacial du nord vers les pays du Sahel via le Maghreb. A ceci s’associe un temps caractérisé par la poursuite de l’alimentation de l’atmosphère en vapeur d’eau qui entrainera la formation des nuages bas. L’alternance de jours ensoleillés et de jours non ensoleillés se poursuivra. Les jours ensoleillés contribueront à l’alimentation de l’atmosphère en chaleur.

Cette situation aura pour conséquence, des températures maximales entre 32°C et 35°C et minimales entre 14°C et 18°C dans les Régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Dans les régions de Kayes, Gao, Tombouctou et Kidal, les températures maximales seront entre 30°C et 36°C et les minimales entre 16° et 19°C. Les vents seront de direction très variables, mais les directions dominantes seront de nord-est à nord-nord-est avec des vitesses qui varient entre 5 et 20 km/h. Des rafales de vent avec des pics pouvant atteindre 50 km/h pourront être observées. Les brumes matinales réduisant les visibilités horizontales à moins de 5 km seront observées dans toutes les régions, exceptée celle de Sikasso.

En perspective, la différence de pression entre le pôle Nord et le 20° Nord se creusera. Ce qui se traduira par l’accélération des descentes froides, donc l’air plus froid sur les régions du Sahel. Cela aura pour conséquences, la forte baisse des températures maximales et minimales, le renforcement de l’humidité atmosphérique, la forte couverture nuageuse, le renforcement de la vitesse des vents et celui de la densité des brumes de poussière/sable. Déjà, depuis le 23 novembre 2016, a indiqué M. Koité, les conditions sont très favorables aux maladies climato-sensibles (rhumes, grippe, etc.). Les visibilités seront fortement affectées et la probabilité de risque de pluies sera de 50%.

C.A. DIA