Lutte contre l’insécurité routière: L’ASSOCIATION « SIRABA LAKANA » ASSISTE LES VICTIMES

L’Organisation des Nations unies (ONU) a célébré le dimanche 20 novembre la Journée mondiale du souvenir aux victimes d’accident de la route. Créée en décembre 2009, l’Association « Siraba Lakana » a pour objectifs de sensibiliser, d’informer, de former, d’assister les victimes d’accident de la circulation et de contribuer à l’amélioration des infrastructures routières de notre pays. L’organisation des campagnes de sensibilisation appelées « opération passage piétons », de la journée de courtoisie le 24 mars de chaque année, la compassion, l’assistance aux victimes, aux blessés d’accident de la route sont les principales activités de « Siraba Lakana ».

A cela s’ajoutent l’assistance aux non voyants pour traverser la route, la sensibilisation des jeunes par des messages lors des fêtes de fin d’année sur les effets néfastes de l’alcool et la « caravane de l’Union monétaire ouest africaine » (UEMOA) dans les 8 Etats membres de l’Union.

A l’occasion de la Journée mondiale du souvenir aux victimes d’accident de la route, l’Association « Siraba Lakana » en partenariat avec l’Agence nationale de la sécurité routière, « Total Mali », « PMU Mali » et « Orange Street » a organisé le 26 novembre dernier une Journée nationale du souvenir aux victimes des accidents de la circulation dans notre pays.

La manifestation a eu lieu au Palais de la culture « Amadou Hampâté Ba » avec comme slogan « Ensemble nous sauvons des millions de vie ». Au cours de la journée, l’Association a projeté et visualisé des vidéos pour rendre hommage aux personnes victimes d’accident et handicapées suite à des accidents de circulation. Il ressort des études de « Siraba Lakana » que 5944 accidents corporels ont été recensés sur l’ensemble du réseau routier au cours de l’année 2015. Ces accidents de circulation ont induit 8617 victimes. Il y a eu 1427 accidents en rase de campagne dont 324 tués et 4517 accidents en agglomération dont 245 tués.

Sollicitant l’appui et le financement des autorités compétentes, le président de l’Association « Siraba Lakana », Moctar Moussa Touré a invité nos compatriotes à rejoindre son association pour lutter contre l’insécurité routière. « Nous interpellons nos compatriotes usagers à être courtois sur nos routes et invitons en même temps nos autorités à poursuivre la réparation des routes défectueuses du pays », a souhaité M. Touré.

Le groupe Total a révélé le chargé de mission, communication et relations publiques de « Total Mali », Bourahima Guindo a inscrit la sécurité en priorité de toutes ses activités dans les pays où il travaille à travers sa charte. Dans sa charte, Total s’engage à chaque niveau de responsabilité et de représentation à mettre en place et à respecter une politique de sécurité.

La sécurité des personnes, des installations, la protection de l’environnement et la satisfaction des clients sont des éléments clés de la charte du groupe Total, a ajouté M. Guindo qui a par ailleurs constaté que l’application de cette charte est suivie avec la plus grande attention au Mali et ailleurs dans le monde. C’est cela qui a motivé Total Mali à accompagner pour la deuxième année consécutive l’Association « Siraba Lakana » dans ses actions axées sur la sécurité routière. Le chargé de mission communication et relations publiques a ensuite précisé que Total Mali dispose d’un service sur la sécurité routière animé par des compétences sûres. Celles-ci déploient tous les outils nécessaires à la traçabilité sécurisée de ses activités de transport de livraison des produits y compris les déplacements de ses salariés, dira Bourahima Guindo.

Total Mali a aussi assuré la formation de tous les chauffeurs de la flotte sélectionnée par ses transporteurs dans la conduite préventive, et équipé tous leurs camions. Cette formation répond aux exigences de sécurité nationale du Mali. Ce dispositif de sécurité s’applique aussi aux salariés de Total a conclu, Bourahima Guindo.

S. Y WAGUE